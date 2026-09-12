باشگاه خبرنگاران جوان - حسن همتی شامگاه جمعه اظهار کرد: اکنون نیرو‌ها برای مهار هر چه سریع‌تر آتش در حال ایجاد یک آتش‌بر وسیع هستند تا این آتش‌سوزی را تحت کنترل خود دربیاورند.

مهار سه‌باره و فوران دوباره به علت وزش باد شدید

وی افزود: این آتش‌سوزی که چند روز پیش شروع شده، سه بار تاکنون مهار شده، اما به علت وزش باد شدید منطقه دوباره فوران و شروع به شعله‌ور شدن کرده است.

صعب‌العبور بودن منطقه؛ بالگرد آب‌پاش امکان استقرار ندارد

فرماندار شهرستان ممسنی بیان کرد: به دلیل صخره‌ای و صعب‌العبور بودن، امکان استقرار بالگرد آب‌پاش وجود ندارد، زیرا برای برداشت آب مشکل دارد و در نزدیکی منطقه آب وجود ندارد؛ از سوی دیگر به دلیل سخت‌گذر بودن، هلی‌برن نیرو‌ها با بالگرد امکان‌پذیر نیست.

حضور ۱۰۰ نیرو در منطقه / فراخوان منابع طبیعی از ۱۸ شهرستان

همتی تاکید کرد: از نظر نیروی انسانی برای مهار آتش در منطقه ماهور میلاتی مشکلی نداریم، اکنون حدود ۱۰۰ نفر در منطقه به همراه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان حضور فعال دارند.

وی اضافه کرد: منابع طبیعی استان برای مهار این آتش‌سوزی برای حدود ۱۸ شهرستان استان فراخوان صادر کرده بود و اکنون از شهرستان‌های مختلف در ماهور میلاتی حضور دارند.

درخواست پرهیز از اظهارنظر‌های غیرکارشناسی در فضای مجازی

فرماندار شهرستان ممسنی عنوان کرد: همه نیرو‌های امدادی و مردمی پای کار مهار آتش هستند و انتظار می‌رود افرادی که در فضای مجازی به برخی موضوعات دامن نزنند و از اظهارنظر‌هایی که از آن بی‌اطلاع‌اند بپرهیزند.

امید به مهار کامل آتش تا یکی دو روز آینده

همتی ادامه داد: امید است با ایجاد آتش‌بر، این آتش‌سوزی تحت مدیریت دربیاید و حداکثر تا یکی دو روز آینده به طور کامل مهار شود.