باشگاه خبرنگاران جوان - فریبرز نیکبخت روز جمعه اظهار کرد: تردد خودرو‌های سوخت‌بر در محور‌های مناطق مرزی به دلیل حجم بالای حمل سوخت، شرایط متفاوتی نسبت به تردد خودرو‌های عادی دارد و کوچک‌ترین بی‌احتیاطی، سرعت بالا یا ناتوانی در کنترل خودرو می‌تواند به حادثه‌ای با پیامد‌های سنگین تبدیل شود.

وی افزود: مساله فقط وقوع یک تصادف معمولی نیست؛ زمانی که یک خودروی حامل سوخت با سرعت بالا در محور تردد می‌کند، در صورت بروز نقص فنی، انحراف، واژگونی یا برخورد با خودرو‌های دیگر، احتمال آتش‌سوزی و گسترش حادثه افزایش می‌یابد و جان افراد بیشتری در معرض خطر قرار می‌گیرد.

معاون سیاسی فرماندار سراوان با اشاره به اهمیت شرایط و وزن محموله خودرو‌های سوخت‌بر، وضعیت خودرو، مسیر و شرایط جاده، تصریح کرد: سرعت بالا و ناتوانی در کنترل خودرو به‌ویژه در پیچ‌ها و مسیر‌های دارای شیب و دید محدود، می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد.

نیکبخت ادامه داد: حفظ جان انسان‌ها باید بر هر موضوع دیگری اولویت داشته باشد و هیچ شرایطی نباید موجب شود راننده برای رسیدن سریع‌تر به مقصد، جان خود و دیگران را به خطر بیندازد.

وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از تردد خودرو‌های سوخت‌بر در جاده‌های مناطق مرزی انجام می‌شود، گفت: ضرورت دارد رانندگان بیش از پیش به سرعت مطمئنه، فاصله طولی، سبقت ایمن و توانایی کنترل خودرو توجه داشته باشند و از هرگونه رانندگی شتاب‌زده و پرخطر خودداری کنند.

معاون سیاسی فرمانداری سراوان همچنین بر ضرورت کنترل و نظارت بیشتر بر تردد خودرو‌های حامل سوخت تأکید کرد و افزود: در کنار مسئولیت رانندگان، دستگاه‌های متولی نیز باید عوامل مؤثر در بروز حوادث را بررسی و برای کاهش خطرات موجود در محور‌های پرتردد اقدام کنند.

نیکبخت گفت: ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز، نصب و تقویت علائم هشداردهنده و افزایش نظارت جاده‌ای ضروری است، اما پیشگیری از رفتار‌های پرخطر رانندگان خودرو‌های سوخت‌بر نیز باید به صورت جدی دنبال شود؛ چرا که حتی یک تصمیم اشتباه در سرعت بالا می‌تواند حادثه‌ای ایجاد کند که آثار آن تنها محدود به راننده و خودروی سوخت‌بر نباشد.

وی تأکید کرد: مردم انتظار دارند موضوع تردد خودرو‌های سوخت‌بر و خطرات ناشی از رانندگی پرخطر آنها با نگاه پیشگیرانه دنبال شود و اقدامات لازم پیش از وقوع حوادث تلخ انجام گیرد، نه اینکه تنها پس از وقوع حادثه درباره ایمنی مسیر‌ها و علل آن صحبت شود.

به گزارش ایرنا، تردد خودرو‌های حامل سوخت در محور‌های مناطق مرزی سیستان و بلوچستان، به دلیل حجم حمل سوخت و شرایط خاص این خودروها، یکی از موضوعات مهم ایمنی در جاده‌های استان است و در چنین شرایطی، ترکیب محموله قابل اشتعال با سرعت بالا، سبقت و مانور‌های پرخطر یا ناتوانی در کنترل خودرو می‌تواند دامنه یک سانحه رانندگی را به آتش‌سوزی و حادثه‌ای گسترده‌تر تبدیل کند.

مطالبه مردم در این مناطق تنها به اصلاح نقاط حادثه‌خیز و ارتقای زیرساخت‌های جاده‌ای محدود نمی‌شود، بلکه افزایش کنترل خودرو‌های سوخت‌بر و کاهش تهدید‌های ناشی از آنها و صیانت از جان انسان‌ها نیز مطالبه‌ای جدی است؛ موضوعی که نیازمند رفتار‌های مسئولانه و نظارت و اقدام پیشگیرانه دستگاه‌های مسئول است.

شهرستان مرزی سراوان در جنوب شرق سیستان و بلوچستان و در نوار مرزی ایران و پاکستان قرار دارد.