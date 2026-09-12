باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محسن خلیلی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس درباره لغو بازی این تیم برابر تیم خیبر خرم آباد در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: ما در هر شرایطی سعی کردیم در کمال ادب اعتراض خود را بیان کنیم و نشان دهنده این نیست که ما از شرایط راضی هستیم. شاید تصمیماتی که گرفته میشود، شائبه برانگیز باشد. تعامل کامل با تیم ملی بزرگسالان و به خصوص تیم ملی امید داریم. در اردوی قبلی هم با هماهنگی با تارتار، بازیکنان خود را به تیم ملی امید فرستادیم، اما اردویشان برگزار نشد و هیچ تیمی بازیکن خود را نفرستاد و حسین عبدی اردو را لغو کرد.
او افزود: در این اردوی تیم ملی امید هم گفتند که همه تیمها همکاری کردند و همه عوامل باشگاه پرسپولیس از مدیرعامل تا سرمربی تیم اعلام کردند، بحث تیم ملی امید است و ما همکاری میکنیم. اما یک دفعه دیدیم که گفتند ۲ تیم آسیایی و چند تیم دیگر بازیکن خود را به تیم ملی امید نمیدهند، اما ما ۳ بازیکن خود را در اختیار تیم ملی امید گذاشتیم. ما گفتیم اشکالی ندارد ما بدون ۳ بازیکن امید خود بازی هفته هفتم را برگزار میکنیم. کمیته انضباطی طی بیانیهای اعلام کرد که هر تیمی با تیم ملی امید همکاری نکند با محرومیت مواجه میشود. ما بازیکن خود را به تیم ملی امید دادیم، اما ۲ تیم دیگر بازیکن خود را ندادند، کمیته انضباطی چه عکس العملی نشان داد؟
خلیلی تصریح کرد: جالب است که بازی ما با خیبر خرم آباد لغو شده است، در حالی که ما آماده این بازی هستیم. همچنین جالب است آقای کمالوند دارد درباره تورنمنت ۳ جانبه صحبت میکند. احترام خاصی به ایشان و مردم خیبر خرم آباد قائل هستم، اما ما در بحث تورنمنت ۳ جانبه به دنبال حقمان بودیم و سعی کردیم حقمان را بگیریم. ۲ تیم آسیایی مشخص شده بودند و ما شانس داشتیم که سهمیه سوم آسیا را بگیریم. اصلا ما بین گل گهر و چادر ملو بودیم و اصلا ربطی به تیم خیبر خرم آباد ندارد که درباره تورنمنت ۳ جانبه صحبت میکند. من حق میدهم، چون تیم خیبر تحت فشار است و هواداران این تیم توقع داشتند که بهتر نتیجه گرفته شود.
او ادامه داد: چه قانونی میگوید که تیمی که یک بازیکن در تیم ملی امید دارد میتواند درخواست لغو بازی اش را بدهد. ما ۳ بازیکن به تیم ملی امید دادیم، اما درخواست دادیم که آماده بازی با خیبر هستیم و نمیخواهیم بازی مان لغو شود. ما آماده بازی کردن بودیم، چون روندمان خوب بوده است. به نظرم میخواهند ترمز پرسپولیس را بکشند! چرا میخواهند حق پرسپولیس را ضایع کنند. واقعا این شائبه برانگیز است. تیم ما بالای ۴۰ میلیون هوادار دارد و نمیخواهیم لشکر کشی و دعوا کنیم. انتظار داریم که اعتراض هم میکنیم عدالت برقرار شود. تیم ما دارد تمرین میکند و آماده بازی کردن است.
مدیر پرسپولیس در واکنش به این سوال که یکی از رسانههای ازبکستانی از پیشنهاد باشگاه تراکتور برای جذب اورونوف خبر داده است، گفت: هیچ کدام از بازیکنان ما درخواست کتبی ندارند و همه در اختیار باشگاه هستند و هیچ کدام جدا نمیشوند و ما به همه بازیکنان نیاز داریم. تیم پرسپولیس برای قهرمانی میجنگد و ترمز ما با چنین مسائلی کشیده نمیشود و با تمام قوا به جلو میرویم. اصلا نه چشم به داوریها دوختیم که اشتباه کنند تا ما گل بزنیم و نه اینکه از اشتباه دفاعی سوت ببریم. ما دستمان روی زانوی خودمان است و با کارهای تاکنیکی، توان فنی بازیکنان جوان و با تجربه خود و یکدلی و همدلی به سمت قهرمانی میرویم و تمام تمرکزمان روی این مسئله هست و هیچ کس نمیتواند خدشهای بر روی این اتحاد بندازد. مطمئن هستم که هواداران تا آخرین لحظه به ما کمک میکنند.
خلیلی درباره اینکه دنیل گرا هم از پرسپولیس جدا نمیشود، بیان کرد: هر بازیکنی که بخواهد از تیم جدا شود، کادر فنی درباره اش تصمیم میگیرد و تارتار هر بازیکنی برای جذب و یا جدایی در نظر بگیرد، باشگاه اقدام میکند. همانطور که تارتار چند بازیکن را میخواست، باشگاه تا آن جا که توانست بازیکنان مدنظر را به خدمت گرفت. تعامل خوبی بین مدیریت و کادر فنی هست و همین همدلی خیلی به ما کمک کرد. ۳ بازیکن ما به تیم ملی امید و شاید ۷ بازیکن هم به تیم ملی بزرگسالان بروند و مشخص نیست که این بازیکنان با چه شرایطی به تیم برگردند. ما دوست داشتیم با این هماهنگی و همدلی که در تیم وجود دارد، بازی هفته هفتم را برگزار کنیم و بعد به استقبال تعطیلات برویم.
خلیلی درباره اینکه درست است که زارع در حمام دچار مصدومیت شده است، گفت: بله، در روز ریکاوری این اتفاق برایش افتاده است و پایش به جایی خورده که بریده شده است. به هر حال وضعیتش خوب است و روز به روز هم بهتر میشود و مشکلش جدی نیست.