باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که سازمان لیگ به خاطر حضور تیم ملی امید در بازی‌های آسیایی ناگویا تصمیم گرفت که ۴ بازی هفته هفتم لیگ برتر را لغو کند، اما ۲ بازی امروز و فردا برگزار می‌شوند. براین اساس تیم فوتبال صنعت نفت امشب ساعت ۲۰ در ورزشگاه تختی آبادان پذیرای تیم فوتبال چادر ملو اردکان است.

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با هدایت محمد نوری در وضعیت بحرانی به سر می‌برد و این تیم آبادانی تا پایان هفته ششم لیگ برتر بردی کسب نکرده است و با ۴ امتیاز در قعر جدول رده بندی قرار دارد.

محمد نوری جایگاهش در تیم صنعت نفت آبادان متزلزل است و او برای بقای خود و فرار تیمش از انتهای جدول نیاز به ۳ امتیاز بازی حساس با چادر ملو دارد تا جو سکو‌های آبادان را به نفع خود و تیمش تغییر بدهد.

اگر تیم صنعت نفت آبادان نتیجه‌ای غیر از برد برابر تیم چادر ملو به دست آورد در آن صورت احتمال دارد که محمد نوری از سرمربیگری صنعت نفت اخراج شود.

در آن طرف، تیم چادرملو بعد از شروع ضعیفی که در ۴ هفته ابتدایی داشت و فقط یک امتیاز گرفت، از ۲ بازی اخیرش توانسته ۴ امتیاز به‌دست آورد.

شاگردان سعید اخباری می‌خواهند دومین برد خود را در لیگ برتر فوتبال به دست آورند تا از انتهای جدول رده بندی فرار کرده و تا رتبه نهم جدول رده بندی صعود کنند و در موقعیتی امن به استقبال تعطیلات فیفادی بروند.