فراکسیون اهل سنت مجلس درباره شهادت مظلومانه ماموستا محمد نزهتی، امام جماعت مسجد روستای چیانه پیرانشهر بیانیه صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی درباره شهادت مظلومانه ماموستا محمد نزهتی، امام جماعت مسجد روستای چیانه پیرانشهر بیانیه صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ...»

و هر کس مؤمنی را عمداً به قتل برساند، کیفر او دوزخ است...

نساء، ۹۳

با قلبی آکنده از اندوه و خشمی برخاسته از وجدان دینی و انسانی، شهادت مظلومانه ماموستا محمد نزهتی، امام جماعت مسجد روستای چیانه پیرانشهر را به‌شدت محکوم می‌کنیم؛ عالمی مردمی که نه صاحب زر و زور بود، نه منصبی برای نزاع داشت و نه سلاحی جز کلام خدا و محرابی جز مسجد مردم.

به راستی باید پرسید:

ماموستا محمد نزهتی چه جرمی داشت؟

جرمش اقامه نماز بود؟

خدمت به مردم روستایش بود؟

تعلیم دین و دعوت به اخلاق و آرامش بود؟

یا آن‌که عده‌ای چنان از صدای وحدت، همدلی و دفاع از هویت ملی هراس دارند که گلوله را پاسخ یک عالم دینی می‌دانند؟

ماموستا محمد نزهتی از روحانیونی بود که در کنار رسالت دینی خود، بر وحدت مردم، همدلی اجتماعی، حفظ هویت ملی و دفاع از ایران تأکید داشت و در مواضع و سخنان خود، حملات دشمنان به کشور و به شهادت رساندن هموطنان‌مان را محکوم کرده بود. اگر هدف از چنین جنایاتی خاموش کردن همین صدای وحدت، میهن‌دوستی و ایستادگی در برابر دشمنان ملت ایران باشد، این خود بیش از هر چیز ماهیت شوم و ضدملی این ترورها را آشکار می‌کند.

این‌که یک عالم دینی، یک امام جماعت روستایی، در حریم خانه و در برابر دیدگان همسر و فرزندانش هدف گلوله قرار گیرد، تنها قتل یک انسان نیست؛ شلیک به امنیت خانواده، حرمت خانه، جایگاه مسجد، شأن روحانیت و آرامش یک جامعه است.

فرزندان او تا پایان عمر با خاطره شبی زندگی خواهند کرد که پدرشان را، نه در میدان جنگ و نه در نزاعی مسلحانه، بلکه در میان خانواده از آنان گرفتند. کدام وجدان بیداری می‌تواند در برابر چنین صحنه‌ای سکوت کند؟ کدام منطق، کدام مکتب و کدام آرمان می‌تواند خون عالمی را که عمرش را در خدمت مردم، دین و وحدت جامعه گذرانده است، مباح بداند؟

در مناطق اهل سنت، ماموستایان و علمای دین تنها امام جماعت یک مسجد نیستند؛ آنان پناه مردم در روزهای سخت، مصلح اختلافات، معلم فرزندان، زبان خیرخواهی و حلقه پیوند اجتماعی‌اند. هدف گرفتن این جایگاه، تلاشی برای کاشتن ترس، ایجاد ناامنی، شکستن اعتماد اجتماعی، تضعیف وحدت و ضربه زدن به همبستگی ملی است.

عاملان و آمران این جنایت بدانند:

ترور یک عالم دینی نه نشانه قدرت، که اعتراف به نهایت عجز و بی‌منطقی است.

کسی که برای خاموش کردن صدای یک امام جماعت روستا به گلوله متوسل می‌شود، پیش از آن‌که انسانی را هدف گرفته باشد، اخلاق، انسانیت، حرمت دین و آرامش مردم را هدف گرفته است.

فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی این جنایت ناجوانمردانه را با شدیدترین عبارات محکوم می‌کند و از دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی کشور قاطعانه می‌خواهد تمامی عاملان، آمران و شبکه‌های مرتبط با این ترور را بدون ملاحظه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی، دستگیر و به دستگاه عدالت معرفی کنند و نتیجه رسیدگی نیز به‌صورت شفاف در اختیار مردم و خانواده شهید قرار گیرد.

امنیت جان علمای دین، روحانیون، ائمه جماعات و همه شهروندان، حقی بنیادین و غیرقابل اغماض است و هیچ انگیزه سیاسی، قومی، حزبی یا امنیتی نمی‌تواند ریختن خون انسان بی‌گناه را توجیه کند.

ما همچنین از مردم شریف منطقه، علمای بزرگوار اهل سنت و همه دلسوزان ایران می‌خواهیم اجازه ندهند طراحان چنین جنایت‌هایی از خون یک عالم برای ایجاد اختلاف، نفرت یا شکاف میان مردم بهره‌برداری کنند. پاسخ ما به ترور، وحدت؛ پاسخ ما به گلوله، قانون؛ و پاسخ ما به تلاش برای ایجاد وحشت، ایستادگی در کنار مردم خواهد بود.

امروز خانواده‌ای در چیانه عزادار است؛ همسری داغدار و فرزندانی چشم‌انتظار پدری هستند که دیگر از درِ خانه وارد نخواهد شد. اما نام ماموستا محمد نزهتی، صدای اذان، مواضع وحدت‌آفرین و سال‌های خدمت او در حافظه مردم این دیار خواهد ماند.

فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی ضمن عرض تسلیت به خانواده معزز آن شهید، علمای اهل سنت، مردم شریف چیانه، پیرانشهر و آذربایجان‌غربی، از خداوند متعال برای آن عالم فقید علو درجات و مقام شهدا و برای خانواده داغدارش صبر جمیل و اجر عظیم مسئلت دارد.

خون عالم، با گلوله خاموش نمی‌شود؛

محراب را می‌توان خونین کرد، اما ایمان و وحدت یک ملت را هرگز.

فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی

برچسب ها: فراکسیون اهل سنت مجلس ، اقدامات تروریستی
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