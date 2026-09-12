توسلی می‌گوید بریکس فرصت مهمی برای توسعه دیپلماسی اقتصادی، کاهش وابستگی به نظام مالی غرب و گسترش مبادلات تجاری با استفاده از ارزهای ملی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - فتح‌الله توسلی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه جهان امروز شبکه خبر درباره اهمیت حضور جمهوری اسلامی ایران در هجدهمین اجلاس سران بریکس در دهلی‌نو پایتخت هند گفت: این اجلاس در شرایطی برگزار می‌شود که جمهوری اسلامی ایران با فشارهای سیاسی، اقتصادی و تحریمی آمریکا مواجه است و حضور فعال کشورمان در چنین مجموعه مهمی می‌تواند نقش مؤثری در تقویت روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای عضو داشته باشد.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس با بیان اینکه کشورهای عضو بریکس بخش قابل توجهی از جمعیت، تولید ناخالص داخلی و تجارت جهانی را در اختیار دارند، اظهار کرد: حضور کشورهایی مانند چین، هند و روسیه در این مجموعه، ظرفیت‌های اقتصادی و ژئوپولیتیکی قابل توجهی برای بریکس ایجاد کرده است.

توسلی اضافه کرد: موضوعاتی ازجمله گسترش تجارت میان اعضا، استفاده از ارزهای ملی، کاهش وابستگی به نظام مالی غرب، همکاری‌های بانکی و پرداخت‌های بین‌المللی، تأمین مالی، انرژی و امنیت انرژی، زنجیره تأمین و حمل‌ونقل، فناوری، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، امنیت غذایی و اصلاح ساختار حکمرانی جهانی از مهم‌ترین محورهای مورد توجه در بریکس است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ظرفیت بانک توسعه جدید بریکس (NDB) گفت: استفاده از ظرفیت‌های این بانک می‌تواند در تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی و زیرساختی جمهوری اسلامی ایران مؤثر باشد و فرصت مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی کشور فراهم کند.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس با اشاره به ظرفیت‌های ایران در حوزه انرژی و موقعیت راهبردی کشور، بیان کرد: تحولات منطقه و اهمیت انرژی و مسیرهای تجاری، جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در معادلات اقتصادی و ژئوپولیتیکی بیش از پیش برجسته کرده است.

توسلی با بیان اینکه بریکس صرفاً یک مجموعه سیاسی نیست، تصریح کرد: این مجموعه ماهیتی عمدتاً اقتصادی دارد و اگرچه کشورهای عضو در برخی مسائل سیاسی و اقتصادی با یکدیگر اختلاف‌نظر و رقابت دارند، اما منافع مشترک اقتصادی آنها زمینه همکاری گسترده را فراهم کرده است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: حتی کشورهایی که روابط اقتصادی گسترده‌ای با آمریکا دارند، به‌دنبال حفظ و توسعه منافع ملی خود هستند و همین مسئله نشان می‌دهد که بریکس ظرفیت آن را دارد که به یکی از بازیگران مهم اقتصاد جهانی تبدیل شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فشارهای اقتصادی آمریکا علیه کشورهای مختلف، گفت: سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه آمریکا و استفاده از تحریم‌ها و ابزارهای اقتصادی علیه کشورها، موجب شده بسیاری از کشورها به‌دنبال ایجاد مسیرهای مستقل‌تر برای تجارت، تأمین مالی و مبادلات بین‌المللی باشند.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس درباره همکاری ایران، چین و روسیه در عرصه‌های مختلف، تاکید کرد: هر یک از کشورهای عضو بریکس منافع ملی خود را دنبال می‌کنند، اما توسعه همکاری‌های اقتصادی میان این کشورها می‌تواند به شکل‌گیری نظم جدیدی در اقتصاد و تجارت بین‌الملل منجر شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تصریح کرد: عضویت جمهوری اسلامی ایران در بریکس یک ظرفیت مهم برای توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، حضور فعال در سازوکارهای این مجموعه و استفاده از ظرفیت‌های کشورهای عضو، منافع اقتصادی بیشتری برای مردم و کشور ایجاد کنیم.

برچسب ها: بریکس ، دیپلماسی اقتصادی
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