باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سارانی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی گفت: با پیگیری‌های ویژه، اعتبارات عمرانی بخش آب استان از هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ به حدود ۶ هزار میلیارد ریال در امسال افزایش یافته که نشان از رشد بیش از چهار برابری منابع ملی دارد.

او با پیش‌بینی عبور مجموع هزینه‌کرد پروژه‌های آبرسانی از مرز ۲۰ هزار میلیارد ریال (۲ همت) تا پایان سال، افزود: طرح خط انتقال ۳۲ کیلومتری آبرسانی به طبس که سال‌ها به دلیل کمبود نقدینگی راکد مانده بود، با صرف پنج هزار میلیارد ریال و پیشرفت فیزیکی بالای ۶۵ درصد، در آستانه بهره‌برداری قرار دارد تا دغدغه میان‌مدت این شهرستان کویری مرتفع شود.

سارانی به ابرپروژه آبرسانی به بیرجند با اعتبار پیش‌بینی‌شده ۱۲ هزار میلیارد ریال اشاره کرد و گفت: تکمیل ایستگاه پمپاژ محمدیه و خط انتقال ۶۰ کیلومتری جنوب بیرجند، گامی کلیدی در تضمین پایداری آب مرکز استان و پاسخ به نیاز سایت‌های مسکن ملی بوده که بخشی از اعتبارات آن از محل مصوبات نقدی سفر ریاست‌جمهوری تأمین شده است.

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مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی با اشاره به آماده‌سازی مطالعات طرح‌های پیشران برای شهرستان‌های درمیان، زیرکوه و فردوس اظهار کرد: طرح راهبردی آبرسانی از دشت آهنگران پس از سال‌ها بلاتکلیفی با اخذ مجوز ماده ۲۳ در مسیر دریافت ردیف اعتباری ملی قرار گرفت که با اجرایی شدن آن، آب شرب بیش از ۱۵۰ روستای مرزی و کانون جمعیتی شرق استان پایدار می‌شود.

او در کنار اقدامات سازه‌ای، حفاظت از منابع موجود را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و بیان کرد: بر اساس تکالیف برنامه هفتم، با راه‌اندازی بازار آب، هوشمندسازی کنتور‌ها و تعادل‌بخشی سفره‌ها، کاهش اضافه برداشت در دستور کار است، همچنین برای ایمن‌سازی استان در برابر مخاطرات طبیعی، ۸۷ کیلومتر از بستر رودخانه‌ها لایروبی و آزادسازی شده و ۲۴ نقطه پرخطر سیلابی با احداث دیواره‌های ساحلی و سد‌های تغذیه مصنوعی ساماندهی شدند.