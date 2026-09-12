\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0641\u062a\u062d\u200c\u0627\u0644\u0641\u062a\u0648\u062d \u0627\u0646\u0635\u0627\u0631\u0627\u0644\u0644\u0647\u060c \u0627\u0631\u0628\u0627\u0628 \u062a\u0646\u06af\u0647\u200c\u0647\u0627\u060c \u0628\u0631\u06cc\u06a9\u0633 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u062a\u062d\u0631\u06cc\u0645\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0631\u0634\u0648\u0647 \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0627\u0632 \u0639\u0646\u0627\u0648\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0