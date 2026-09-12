روزنامه‌های امروز به موضوعاتی نظیر پیشروی جبهه مقاومت در یمن و حضور رئیس‌جمهور کشورمان در اجلاس بریکس پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فتح‌الفتوح انصارالله، ارباب تنگه‌ها، بریکس علیه تحریم‌ها و رشوه ترامپ از عناوین روزنامه‌های امروز است.جام جم

جمهوری اسلامی

اعتماد

تعادل

کیهان

چارسوق

سازندگی

ایران

نوبنیاد

عصر ایرانیان

خراسان

قدس

شرق

فرهیختگان

همشهری

صبح نو

جوان

وطن امروز

آرمان ملی

آرمان امروز

اطلاعات

خبر ورزشی

گل

ابرار ورزشی

 

برچسب ها: روزنامه‌ها ، صفحه نخست روزنامه‌ها
خبرهای مرتبط
صفحه نخست روزنامه‌ها – شنبه ۱۴ شهریور
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۱۶ شهریور
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۱۹ شهریور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
هرمز زیر چتر اقتدار ایران است؛ عربستان و ژاپن پاسخگو می‌شوند
یاران اویس در مسیر ساختن نظم نوین
احتمال حمله اتمی به ایران کم است، اما منتفی نیست
نخست وزیر هند با ابراز خوشحالی از دیدار با پزشکیان بر دوستی مبتنی بر برد - برد تاکید کرد
پزشکیان: آمریکا نمی‌تواند با قُلدری مردم ایران را وادار به تسلیم کند
صهیونیست‌ها منتظر فروپاشی خود در ۸۰ سالگی تاسیس این رژیم هستند
عراقچی: تقویت ارز‌های ملی مورد توافق اعضای بریکس است
صفحه نخست روزنامه‌ها – شنبه ۲۱ شهریور
بیانیه فراکسیون اهل سنت مجلس درباره شهادت مظلومانه ماموستا محمد نزهتی
بریکس ظرفیت مهمی برای توسعه دیپلماسی اقتصادی است
آخرین اخبار
صفحه نخست روزنامه‌ها – شنبه ۲۱ شهریور
بریکس ظرفیت مهمی برای توسعه دیپلماسی اقتصادی است
احتمال حمله اتمی به ایران کم است، اما منتفی نیست
بیانیه فراکسیون اهل سنت مجلس درباره شهادت مظلومانه ماموستا محمد نزهتی
صهیونیست‌ها منتظر فروپاشی خود در ۸۰ سالگی تاسیس این رژیم هستند
هرمز زیر چتر اقتدار ایران است؛ عربستان و ژاپن پاسخگو می‌شوند
عراقچی: تقویت ارز‌های ملی مورد توافق اعضای بریکس است
نخست وزیر هند با ابراز خوشحالی از دیدار با پزشکیان بر دوستی مبتنی بر برد - برد تاکید کرد
پزشکیان: آمریکا نمی‌تواند با قُلدری مردم ایران را وادار به تسلیم کند
یاران اویس در مسیر ساختن نظم نوین
توسعه ارتباطات کشورهای عضو بریکس در حوزه‌های اقتصادی و مالی مورد تأکید ایران است
عمان؛ دوشنبه ۲۳ شهریور میزبان نشست مشترک ایران و سایر کشورهای ساحلی خلیج‌فارس است
پزشکیان: ایران آماده است نقش شریک راهبردی در زنجیره‌ تامین انرژی را در بریکس ایفا کند
بقائی: گروسی اعتبار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر باد می‌دهد
عراقچی: جهان اعتمادش را به نظام مالی آمریکا از دست می‌دهد
عارف: از پیروزی‌های ملت قهرمان یمن خرسندیم
پیام تبریک عراقچی به همتای قزاقستانی
پزشکیان وارد دهلی نو شد
باید اختلافات را به حاشیه برانیم/ محاصره غیرقانونی و غیرانسانی یمن باید خاتمه یابد
تربیت نسل آینده با تقویت قدرت تحلیل نوجوانان محقق می‌شود
پزشکیان: مصمم به استفاده از ظرفیت علمی اساتید و دانشگاهیان برای مدیریت کشور هستیم
گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و کره‌جنوبی
پزشکیان: هدف اجلاس بریکس مقابله با یک‌جانبه‌گرایی است
واکنش عراقچی به اعتراف مقام آمریکایی: مردم آمریکا نباید هزینه جنگ‌های اسرائیل را بپردازند
ایران بر لزوم احترام به حاکمیت ملی و پایان محاصره غیرقانونی یمن تاکید کرد