مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع آب زیرزمینی، همکاری و همراهی نیروی انتظامی را یکی از ظرفیت‌های مهم در پیشگیری و مقابله با تخلفات حوزه آب دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ جواد محجوبی مدیرعامل و جواد منصوری معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای یزد در دیدار با سردار علیرضا دلیری فرمانده جدید نیروی انتظامی استان یزد، درباره راهکار‌های تقویت همکاری‌های مشترک در زمینه حفاظت از منابع آب و مقابله با تخلفات این حوزه گفت‌و‌گو کردند.

محجوبی در این دیدارگفت: منابع آب زیرزمینی یزد سرمایه‌ای ارزشمند و راهبردی برای استان است و حفاظت از آن نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسئول و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی موجود است.

وی افزود: نیروی انتظامی با توجه به ظرفیت‌های گسترده و نقش مؤثر خود در اجرای قانون، می‌تواند در پیشگیری از تخلفات، مقابله با برداشت‌های غیرمجاز و کمک به اجرای ضوابط و مقررات مرتبط با منابع آب نقش مؤثری ایفا کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد همچنین بر ضرورت استمرار تعامل میان دو مجموعه تأکید و تصریح کرد: حفاظت از منابع آب موضوعی فرابخشی است و تقویت هماهنگی میان این شرکت و نیروی انتظامی می‌تواند زمینه را برای صیانت مؤثرتر از منابع آبی استان و برخورد با تخلفات فراهم کند.

در این دیدار همچنین بر توسعه همکاری‌های مشترک، استفاده از ظرفیت‌های موجود و استمرار هماهنگی میان دو مجموعه در راستای حفاظت از منابع آب و زیرساخت‌های آبی استان تأکید شد.

منبع: روابط عمومی

برچسب ها: منابع زیرزمینی آب ، آب منطقه ای یزد ، آب پایدار ، نیروی انتظامی یزد
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