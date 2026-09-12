معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان از شناسایی و ضربه قاطع نیروهای انقلابی و حافظان امنیت به محل تجمع یکی از گروهک‌های تروریستی و معاند در سراوان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی خلیل‌آبادی اظهار گرد: گروهک‌های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران که در پی برهم زدن امنیت عمومی و انجام اقدامات خرابکارانه و تروریستی بودند، در نقطه‌ای از شهر سراوان گردهم آمده بودند که با اشراف اطلاعاتی و هوشیاری نیروهای انقلابی، غافلگیر و مورد ضربه سخت قرار گرفتند.

وی با اشاره به هوشیاری و آمادگی کامل مجموعه‌های امنیتی و انتظامی سیستان و بلوچستان، افزود: عملیات و اقدامات تامینی در منطقه همچنان ادامه دارد و جزئیات و اخبار تکمیلی این عملیات پس از نهایی شدن، متعاقبا به اطلاع عموم خواهد رسید.

منبع ایرنا

برچسب ها: گروهک تروریستی ، استاندار
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