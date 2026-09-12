باشگاه خبرنگاران جوان - علی خلیلآبادی اظهار گرد: گروهکهای معاند نظام جمهوری اسلامی ایران که در پی برهم زدن امنیت عمومی و انجام اقدامات خرابکارانه و تروریستی بودند، در نقطهای از شهر سراوان گردهم آمده بودند که با اشراف اطلاعاتی و هوشیاری نیروهای انقلابی، غافلگیر و مورد ضربه سخت قرار گرفتند.
وی با اشاره به هوشیاری و آمادگی کامل مجموعههای امنیتی و انتظامی سیستان و بلوچستان، افزود: عملیات و اقدامات تامینی در منطقه همچنان ادامه دارد و جزئیات و اخبار تکمیلی این عملیات پس از نهایی شدن، متعاقبا به اطلاع عموم خواهد رسید.
منبع ایرنا