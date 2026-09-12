بحران خودساخته آمریکا که ذخایر نفتی را تا مرز خط قرمز رسانده است + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - ذخایر راهبردی نفت آمریکا هفته گذشته به حدود ۲۸۵ میلیون بشکه رسید؛ سطحی که در چهار دهه گذشته سابقه نداشته است. این ذخایر از آغاز جنگ حدود ۳۱ درصد کاهش یافته و بخش قابل توجهی از افت آن به برداشت گستردهای بازمیگردد که در قالب برنامه هماهنگ آژانس بینالمللی انرژی انجام شده است. با وجود این، ذخایر تجاری شرکتها همچنان حدود یکونیم برابر ذخیره دولتی است و پالایشگاههای آمریکا نیز فعالیت میکنند.
اما مسئله اصلی، سرعت و تداوم تأمین نفت در شرایط بحرانی است. بخشی از ذخایر راهبردی به دلیل فرسودگی تأسیسات و عملیات تعمیراتی با سرعت کامل قابل برداشت نیست و در صورت ادامه برنامه برداشت، سطح ذخایر میتواند به محدودهای نزدیک شود که استفاده عادی از آن طبق قانون محدود میشود. در چنین شرایطی، ذخایر راهبردی فقط زمان میخرند؛ اما حل بحران، به نفتی نیاز دارد که بتواند بهطور مستمر و امن به بازار برسد.