باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - جمعی از سینماگران قم، هنرمندان پیشکسوت، مربیان و هنرجویان فیلمسازی انجمن سینمای جوانان استان قم، به مناسبت بیست و یکم شهریور ماه روز ملی سینما با حضور در آسایشگاه سالمندان انوار آفتاب قم و اهدای شاخه گل به سالمندان، با مدیران و مددجویان و ساکنین این آسایشگاه دیدار کردند و به گفت‌و‌گو پرداختند.

بر اساس این گزارش، طی این برنامه که با همراهی محمدرضا سوقندی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و سید حمیدرضا منتظری مدیر انجمن سینمای جوانان قم برگزار شد، سینماگران قمی ضمن بازدید از بخش‌ها و طبقات مختلف این مرکز خدمات توانبخشی، با اهدای شاخه گلی به سالمندان و ساکنین این آسایشگاه، مقام سالمندان و سپیدمویان را ارج نهادند و از آنها دعوت کردند به صورت دسته جمعی به تماشای فیلم‌های کوتاه و بلند سینمایی به میزبانی سینماسیار انجمن سینمای جوانان استان قم بنشینند.

در ابتدای این مراسم سیدحمیدرضا منتظری مدیر انجمن سینمای جوانان قم، ضمن خیرمقدم به خانواده سینما و ابراز خرسندی از حضور سینماگران قم در خانه سالمندان، نگاه و توجه هنرمندان یک جامعه به جایگاه رفیع سالمندان را مهم دانست و دلیل حضور جمع سینماگران و هنرجویان در این مرکز به مناسبت روز سینما را یادآوری اهمیت توجه به تکریم پدران و مادران و جامعه پیشکسوتان و سپیدمویان بیان کرد.

وی با بیان اینکه سینما یکی از شاخصه‌های توسعه فرهنگی در جوامع مختلف شناخته می‌شود، یادآور شد: قدمت فعالیت سینمایی توسط هنرمندان و هنرجویان انجمن سینمای جوانان در استان قم به بیش از پنج دهه می‌رسد و سینماگران این شهر از چهره‌های شناخته‌شده و مطرح سینمایی در سطح کشور هستند.

مدیر انجمن سینمای جوانان قم در این برنامه خطاب به سالمندان و مددجویان مستقر در آسایشگاه بیان کرد: سینماگران قم در این جمع عزیز حضور پیدا کرده‌اند تا قاب دوربین دل‌هایشان را رو به چشمان زلال شما پدران و مادران که کوله‌باری از قصه و تجربه در سینه دارید باز کنند و خطاب به جمع سینماگران و هنرجویان فیلمسازی قم بیان کرد: هدف از این گردهمایی، ترویج فرهنگ قدرشناسی، تکریم سالمندان و همچنین بهره‌مندی از برکت حضور این عزیزان در فضایی سرشار از همدلی است.

در بخش دیگری از این مراسم، محمدرضا سوقندی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم ضمن قدردانی از توجه سینماگران جوان به جایگاه پیشکسوتان، مقام سالمندان و کهنسالان در جامعه را ویژه دانست و تکریم سالمندان، را یک وظیفه اخلاقی و دینی دانست.

وی همچنین بیان کرد: تکریم سالمندان به معنای احترام به ارزش‌ها و سنت‌ها، حفظ پیوند‌های خانوادگی و پیوند بین نسلی است.

سوقندی ادامه داد: سالمندی دوران مهمی از زندگی انسان‌هاست و در واقع ارتقای سلامت سالمندان در همه ابعاد جسمی، روانی و معنوی باید در اولویت باشد و سینماگران با ابزاری که در اختیار دارند می‌توانند در این میدان نقش قابل توجهی ایفا کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم تصریح کرد: سینماگران با استفاده از رسالت خود در تثبیت جایگاه و نقش و منزلت سالمندان در خانواده و اجتماع، می‌توانند نقش کلیدی داشته باشد و برای این امر لازم است رسانه‌ها به‌عنوان یک ابزار مهم برای آگاهی‌رسانی به سالمندان و ارتقای سواد سلامت سالمندان نقش خود را به درستی ایفاء نمایند.

در بخش دیگری از این برنامه نیز رضا ابوذر پیشکسوت سینما و مدیر سابق انجمن سینمای جوانان قم، ضمن ابزار خرسندی از حضور در این برنامه بیان کرد: نسل جوان در جامعه نیازمند کسب آگاهی و دانش درباره نحوه برخورد و تعامل با سالمندان است و رسانه‌های تاثیرگذاری نظیر سینما قادر هستند در معرفی جایگاه و منزلت والای سالمندان و آموزش به نسل جدید تاثیرگذار باشند و به خوبی اقدام کنند.

وی در ادامه بیان کرد: در شرایط امروز جامعه و عصر ارتباطات، رسانه‌هایی همچون سینما می‌توانند تجربه‌های سالمندان و نسل‌های گذشته را که جزء خردمندترین اقشار جامعه هستند به نسل آینده منتقل کنند و سینما با آگاهی‌رسانی به مخاطبان و آحاد جامعه می‌تواند مسئولیت نسل جوان و سهم خانواده‌ها در حفظ آرامش و منزلت سالمندان را به ما یادآوری کند.

خاطرنشان می‌شود تکریم و پذیرایی از سالمندان، اهدا شاخه گل و اکران چند فیلم‌کوتاه پویانمایی با موضوع تکریم سالمندان و همچنین اکران فیلم سینمایی «تاکسیدرمی» به میزبانی سینماسیار انجمن سینمای جوان برای ساکنین خانه سالمندان قم از دیگر برنامه‌های این بازدید به مناسبت روز سینما بود.

برگزاری نخستین اردوی آموزشی فیلم‌سازی در قم

همچنین به مناسبت روز ملی سینما اولین اردوی یک‌روزه آموزش فیلم‌سازی استان قم با حضور ۳۳ نفر از هنرجویان دوره جامع فیلم‌سازی داستانی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در محله بازار کهنه قم برگزار شد.

این اردوی یک روزه با هدف آشنایی هنرجویان فیلم‌سازی استان قم با رویکرد تولید کم‌هزینه و فیلم‌سازی خلاقانه و ایده‌محور، پس از طی نمودن چهار جلسه ایده‌یابی، فیلم‌نامه‌نویسی، انتخاب بازیگر و دکوپاژ به عنوان جلسات پیش‌تولید، در یک نوبت فیلم‌برداری و به صورت یک‌روزه در محله بازار کهنه قم اجرا شد.

فرایند نگارش فیلم‌نامه این فیلم‌کوتاه ۷ دقیقه‌ای توسط هنرجویان انجمن سینمای جوانان قم و زیر نظر مربی کارگاه، خانم «مهشاد ولی» انجام گرفت.

در خلاصه داستان این فیلم‌کوتاه که به موضوع جنگ رمضان می‌پردازد، آمده است: «دلاور از کسبه بازار قم در جریان جنگ‌ رمضان، در کشمکش میان ترس و شجاعت در حجره‌اش می‌ماند تا آبروی از دست‌رفته‌اش را پس بگیرد.»

«محمدرضا زمانی»، «سید محمدجواد معنوی» و «حسن رضایی شاهسون» در این فیلم به نقش‌آفرینی پرداخته‌اند و سایر عوامل اصلی آن عبارتند از گروه نویسندگان: «محمد ملکی امیری»، «فرهاد احمدی» و «نازنین کریمی» و «زهرا حدادی»، مدیر برنامه‌ریزی: «مریم ادیب‌پور»، گروه فیلمبرداری: «محمد احمدی»، «علی باقری»، «علیرضا رضایی»، «علیرضاکچویی»، «هستی نکونام»، گروه صدابرداری: «مهدی دوستی»، «معین رجبی»، گروه تولید و تشریفات: «احمدرضایی عارف» و «حمیدرضا پیروزمندان»، گروه صحنه و لباس: «سارا قدرتی» و «نهال میرچراغی» و «علی علیزاده»، گروه تدوین و صداگذاری: «مبینا خاوری» و «احمدرضایی عارف» و «علیرضا کچویی»، گروه چهره‌پردازی: «مائده سروری ثابت» منشی صحنه: «نازنین کریمی»، «ملیکا سادات موسوی» و با همراهی خانم‌ها «پریسا طراوتی» و «فاطمه مقدم»، استاد راهنما و سرپرست گروه تولید: «مهشاد ولی» و با تشکر ویژه از همراهی آقایان «حمیدرضا منتظری»، «علیرضا رحیمی ریسه» و «محمدرضا عرب‌زاده.»

خاطرنشان می‌شود رویداد آموزشی اردوی فیلم‌سازی کم‌هزینه با هدف ارائه الگوی مناسب برای تکمیل آموزش‌های تئوری و حضور در میدان تولید فیلم به صورت کارگاهی و برای ایجاد انگیزه و نشاط در بین هنرجویان فیلم‌سازی توسط انجمن سینمای جوان قم، طراحی و اجرا و با حمایت گروه سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار شد.