معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از بسته شدن مرزهای شلمچه و چذابه براساس اعلام مقامات عراق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - ولی الله حیاتی اظهار کرد: بر اساس اعلام مقامات کشور عراق از بامداد امروز مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان تا اطلاع ثانوی بسته شده‌اند و در حال حاضر هیچ‌گونه تردد کالا و مسافر از این مرزها انجام نمی‌شود.

وی افزود: از همه تجار، رانندگان و مسافران تقاضا می‌شود تا اطلاع بعدی از مراجعه به مرزهای شلمچه و چذابه خودداری کنند.

به گفته معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اطلاعات تکمیلی از مراجع رسمی ذیربط متعاقبا اعلام خواهد شد.

مرزهای شلمچه و چذابه از مهم‌ترین گذرگاه‌های رسمی ایران و عراق در استان خوزستان هستند. فاصله مرز شلمچه تا اهواز حدود ۱۴۵ کیلومتر و فاصله مرز چذابه تا اهواز در کوتاه‌ترین مسیر حدود ۱۴۲ کیلومتر است.

برچسب ها: مرز شلمچه ، مرز چذابه
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