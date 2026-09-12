باشگاه خبرنگاران جوان ؛ زهرا خدابنده - معاون فرهنگی و هنری سپاه حضرت قمر بنی هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری از برگزاری دومین کنگره ملی بزرگداشت شهدای استان از امروز شنبه ٢١ شهریور ماه به‌مدت ۱۰ شب، با مشارکت شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان در مجموعه چند منظوره شهدای دانش آموز شهرکرد ویژه اقشار مختلف مردم خبر داد.

بیش از ۹۰ غرفه در محل برگزاری این کنگره برپا شده است.



دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در بخش‌های درمانی، فرهنگی و ترویج جوانی جمعیت و فرزندآوری این رویداد مشارکت دارد.

همچنین ایجاد درمانگاه همراه با ارائه خدمات رایگان ویزیت پزشکان عمومی و متخصص، خدمات فوریت‌های پزشکی و غربالگری فشارخون و کنترل قند خون از دیگر برنامه‌های دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد در این کنگره است.

غرفه «جوانی جمعیت و فرزند آوری» نیز با توجه به دبیرخانه این موضوع در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، به‌صورت مشترک با همکاری معاونت بهداشت دانشگاه، دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، بسیج جامعه پزشکی و امور بانوان و خانواده دانشگاه برپا می‌شود.

غرفه دستاورد‌های علمی نیز با محوریت دانشگاه‌های استان و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی برپا می‌شود و دستاورد‌های علمی و پژوهشی استان را معرفی خواهد کرد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در شب هفتم کنگره مصادف با ٢٧ شهریور ماه، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و بسیج جامعه پزشکی در اجرای برنامه‌ها مشارکت دارد.

برنامه نمایشگاه هر روز حدود دو ساعت پیش از نماز مغرب و عشاء آغاز می‌شود و پس از اقامه نماز، نمایش میدانی کنگره با محوریت روایت سیر تاریخی خلقت، بعثت پیامبر، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و معرفی شهدای چهارمحال و بختیاری اجرا خواهد شد.

در جریان روند برگزاری این کنگره شهدای جامعه سلامت نیز معرفی می شوند.