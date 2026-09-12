باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دارابی، مدیرکل غله و بازرگانی لرستان، درباره علت پرداخت نشدن مطالبات گندمکاران این استان توضیحاتی ارائه کرد و از برنامه پرداخت مطالبات باقیمانده در هفته آینده خبر داد.
دارابی با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرد: «تا ۱۹ تیر ۳۸ درصد پرداخت شده است.»
وی افزود: مطالبات بقیه گندمکاران هفته آینده پرداخت میشود.
تنها ۳۸ درصد پرداخت شده؛ چشمانتظاری کشاورزان ادامه دارد
بر اساس اظهارات مدیرکل غله و بازرگانی لرستان، تا تاریخ ۱۹ تیرماه تنها ۳۸ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده و بخش قابل توجهی از کشاورزان همچنان در انتظار دریافت پول گندمهای تحویلی خود هستند.
این در حالی است که گندمکاران پس از ماهها صرف هزینه برای تهیه بذر، کود، سم، سوخت، ماشینآلات و نیروی کار، انتظار دارند مطالباتشان در زمان مناسب پرداخت شود تا بتوانند هزینههای تولید را جبران کرده و برای فصل زراعی آینده آماده شوند.
تأخیر در پرداخت مطالبات، بهویژه برای کشاورزانی که بخش عمده درآمد سالانهشان از فروش محصول گندم تأمین میشود، میتواند فشار اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند.
مدیرکل غله و بازرگانی لرستان ضمن عذرخواهی از کشاورزان بابت تأخیر در پرداخت مطالبات، از آنان درخواست کرد صبوری کنند.
دارابی با اشاره به روند پرداختها، بر ضرورت انتظار کشاورزان تا زمان تأمین منابع و پرداخت مطالبات باقیمانده تأکید کرد.
با این حال، هنوز جزئیات دقیقی درباره میزان کل مطالبات گندمکاران لرستان، مبلغ پرداختشده، تعداد کشاورزان طلبکار و رقم دقیق مطالبات باقیمانده اعلام نشده است.
توپ پرداخت مطالبات در زمین سازمان برنامه و بودجه
دارابی در پاسخ به موضوع متولی پرداخت مطالبات گندمکاران، سازمان برنامه و بودجه را متولی پرداخت معرفی کرد.
وی گفت: «متولی سازمان پرداخت، برنامه و بودجه است.»
این اظهارنظر در حالی مطرح میشود که کشاورزان، دستگاههای اجرایی و مسئولان بخش کشاورزی منتظر تعیین تکلیف منابع مالی و پرداخت مطالبات باقیمانده هستند.
وعده پرداخت در هفته آینده؛ آزمون تازه برای مسئولان
اکنون وعده پرداخت مطالبات باقیمانده در هفته آینده به مهمترین مطالبه گندمکاران لرستان تبدیل شده است؛ کشاورزانی که پس از تحویل محصول خود، همچنان برای دریافت دسترنجشان چشمانتظار تصمیمات مالی و تخصیص اعتبارات هستند.
باید دید آیا وعده پرداخت هفته آینده عملی میشود و مطالبات گندمکاران بهطور کامل تسویه خواهد شد یا روند پرداختها همچنان ادامهدار خواهد بود.
آنچه مسلم است، گندمکاران لرستانی خواهان پرداخت بهموقع مطالبات خود هستند و انتظار دارند مسئولان با شفافسازی درباره منابع مالی، زمانبندی پرداخت و میزان بدهی باقیمانده، از بلاتکلیفی آنان پایان دهند.
مطالبات گندمکاران؛ وعدهای که باید عملی شود
با توجه به اهمیت گندم در امنیت غذایی کشور و نقش کشاورزان لرستان در تولید این محصول، پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران نهتنها یک تعهد مالی، بلکه ضرورتی برای حفظ انگیزه تولید و تداوم فعالیت کشاورزی در استان است.
اکنون نگاهها به هفته آینده دوخته شده است؛ هفتهای که قرار است تکلیف مطالبات باقیمانده گندمکاران لرستان روشن شود.