خبرگزاری یونهاپ به نقل از ارتش کره جنوبی گزارش داد که کره شمالی شامگاه جمعه یک پرتابه ناشناس به سمت دریای شرق شلیک کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری یونهاپ به نقل از ارتش کره جنوبی گزارش داد که کره شمالی روز جمعه یک پرتابه ناشناس به سمت دریای شرق شلیک کرد.

ارتش کره جنوبی بدون ارائه جزئیات بیشتر اعلام کرد که این پرتاب را شناسایی کرده است. بر اساس این گزارش، این اقدام پس از شلیک موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد متعدد توسط پیونگ‌یانگ به سمت دریای شرق در ۲۰ اوت انجام شد.

آمریکا پس از پرتاب موشک کره شمالی در حال رایزنی با متحدان است

فرماندهی اقیانوس آرام ایالات متحده اعلام کرد که پس از پرتاب موشک کره شمالی به سمت دریای شرق در روز جمعه، در حال رایزنی با متحدان و شرکا است.

در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، آمده است: «بر اساس ارزیابی‌های فعلی، این رویداد تهدید فوری برای پرسنل یا خاک ایالات متحده، یا متحدان ما ایجاد نمی‌کند.»

این بیانیه افزود: «ایالات متحده همچنان به دفاع از خاک خود و متحدانش در منطقه متعهد است.»

سئول پرتاب موشک کره شمالی را محکوم کرد

به گزارش یونهاپ در روز شنبه، دفتر امنیت ملی ریاست‌جمهوری کره جنوبی پس از آخرین پرتاب موشک کره شمالی، نشست اضطراری برگزار کرد.

بر اساس این گزارش، دفتر ریاست‌جمهوری این پرتاب را نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل محکوم کرد و خواستار اتخاذ موضع آمادگی قاطع شد. فرماندهی اقیانوس آرام ایالات متحده پس از این پرتاب اعلام کرد که در حال رایزنی با متحدان و شرکا است.

ارتش کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی حدود ساعت ۵:۲۰ بامداد به وقت محلی، چندین موشک بالستیک را از منطقه ونسان شلیک کرد.

منبع: یونهاپ

برچسب ها: کره شمالی و کره جنوبی ، آزمایش موشکی
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