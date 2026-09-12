باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حق آبی گفت: از بعدازظهر امروز شنبه ۱۴۰۵/۶/۲۱ تا دوشنبه ۱۴۰۵/۶/۲۳، افزایش سرعت وزش باد، وقوع گردوخاک، رگبار پراکنده و رعدوبرق، احتمال تگرگ و کاهش شدید دید افقی در استان پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان البرز در این خصوص اظهار داشت: با توجه به ورود سامانه جوی ناپایدار به منطقه، وزش باد شدید و گردوخاک، بهویژه در مناطق شمالی استان که دوسوم پوشش گیاهی آن خزری است، رخدادهای ناخوشایندی را در پی خواهد داشت.
وی ادامه داد: وقوع طوفانهای موقتی، سیلهای فصلی و آبگرفتگی معابر از جمله تهدیدهای پیش رو است و خطر شکستن ساقه درختان بهویژه درختان گردو در این مدت وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی البرز به شهروندان توصیه کرد: از توقف و اسکان در کنار رودخانهها و مسیلها و سفرهای برونشهری در ساعات اوج پدیدههای موقتی و سست خودداری کنند.
حقآبی همچنین به رعایت نکات ایمنی در عملیات عمرانی و آتمیسان، اجتناب از عبور و مرور و عدم پارک خودرو در کنار ساختمانک خودرو در کنار ساختمانهای نیمهکاره، درختای تبلیغاتی تأکید کرد.