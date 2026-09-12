مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم از رسیدگی به پرونده یک متخلف اقتصادی برای خرید و فروش بی‌ضابطه شکر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  -رضا حدادپور ،مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم اظهار کرد: پرونده تخلف نگهداری، عرضه و فروش شکر در یک واحد صنفی به ارزش ۶۴۳ میلیارد و ۶۲۹ میلیون ریال که قبل از ثبت در سامانه جامع تجارت به فروش رسانده بود در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم رسیدگی شد.

وی با تاکید بر ثبت در سامانه جامع تجارت افزود: این شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک معتبر، تخلف انتسابی را محرز و واحد صنفی متخلف را به پرداخت ۱۶۰ میلیارد و ۹۰۷ میلیون ریال جزای نقدی معادل یک چهارم ارزش کالای موضوع تخلف محکوم کرد.

حدادپور تصریح کرد: بازرسان اداره کل صمت گزارش تخلف این واحد صنفی پیرامون نگهداری، خرید و فروش کالا بدون رعایت ضوابط تعیینی دولت را تشکیل دادند و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

منبع:روابط عمومی دادگستری کل استان قم

 

برچسب ها: دلالان ، تعزیرات حکومتی قم
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