فایننشال تایمز مدعی شد که ایالات متحده از نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز خواسته است تنها در زمان‌های مشخصی حرکت کنند تا حفاظت نظامی تضمین شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -  فایننشال تایمز روز شنبه در گزارشی مدعی شد که ایالات متحده از نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز خواسته است تنها در زمان‌های مشخصی حرکت کنند تا حفاظت نظامی پس از تشدید حملات ایران به کشتی‌های در حال تردد در شب، تضمین شود.

ادعا شده واشنگتن از ماه مه به کشتی‌هایی که می‌خواهند از مسیری در امتداد سواحل عمان در ضلع جنوبی تنگه عبور کنند، پدافند هوایی ارائه می‌دهد. این در حالی است که تردد روزانه از هرمز روزانه کمتر از ده کشتی است.

بر اساس گزارش فایننشال تایمز به نقل از ایمیل‌های ارسالی مرکز هماهنگی نیروی دریایی آمریکا به مشاوران دریایی، این بازه زمانی که کشتی‌ها در آن محافظت می‌شوند، در حدود ابتدای سپتامبر به دو بازه زمانی مشخص در روز کاهش یافت.

در همین حال، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) روز جمعه در پستی در شبکه‌های اجتماعی ادعا کرد که ارتش آمریکا ۹۹ فروند کشتی تجاری را در منطقه خلیج فارس مجبور به تغییر مسیر کرده است، در حالی که محاصره بنادر ایران را اجرا می‌کند.

پیشتر همان روز، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت که وزرای خارجه کشور‌های ساحلی خلیج فارس قرار است روز دوشنبه در عمان دیدار کرده و درباره مسائل منطقه‌ای، از جمله مذاکرات ایران و عمان در مورد تعیین مسیر‌های ایمن در تنگه هرمز، تبادل نظر کنند.

او گفت که در این نشست ایران، عراق و سایر کشور‌های ساحلی خلیج فارس حضور خواهند داشت و افزود که امیدوار است این نشست زمینه‌ای برای بهبود تفاهم میان کشور‌های منطقه و کمک به امنیت مشترک منطقه‌ای فراهم کند.

یک روز پیشتر، مرکز اطلاعات دریایی مشترک (JMIC) به رهبری آمریکا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شرایط امنیت دریایی در خاورمیانه همچنان پرتنش است و سطح تهدید امنیت دریایی در تنگه هرمز همچنان «شدید» ارزیابی می‌شود.

این اطلاعیه همچنین نسبت به احتمال بالای حملات به کشتی‌ها در شرایط امنیتی فعلی هشدار داد.

منبع: فایننشال تایمز

برچسب ها: تنگه هرمز ، تردد کشتی ها
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