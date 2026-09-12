باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر کل کمیته امداد استان کردستان عنوان کرد: جشن عاطفه‌ها یکی از برنامه‌های مهم کمیته امداد در راستای ترویج فرهنگ احسان، نیکوکاری و مسئولیت اجتماعی است و هدف اصلی آن کمک به دانش‌آموزانی است که برای تهیه لوازم‌التحریر، کیف، کفش، پوشاک و سایر ملزومات آموزشی نیازمند حمایت هستند.

طوسی افزود: هم‌زمان با فرارسیدن سال تحصیلی، تلاش می‌کنیم با همراهی مردم نوع‌دوست کردستان، هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات اقتصادی از حضور باانگیزه در کلاس درس و ادامه تحصیل محروم نماند.

مدیرکل کمیته امداد استان کردستان با تأکید بر حفظ کرامت خانواده‌های تحت حمایت گفت: کمک‌های جمع‌آوری‌شده در جشن عاطفه‌ها با اولویت و بر اساس نیاز واقعی دانش‌آموزان، در اختیار آنان قرار خواهد گرفت تا با آرامش و آمادگی بیشتری سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.

وی ادامه داد: مردم استان کردستان همواره در عرصه‌های مختلف نیکوکاری و کمک به نیازمندان پیشگام بوده‌اند و امیدواریم امسال نیز با مشارکت گسترده خیران، شاهد برگزاری باشکوه جشن عاطفه‌ها و حمایت هرچه بیشتر از دانش‌آموزان نیازمند باشیم.

طوسی در پایان گفت: سرمایه‌گذاری برای تحصیل فرزندان خانواده‌های نیازمند، سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است و هر کمک کوچک می‌تواند زمینه‌ساز امید، پیشرفت و موفقیت یک دانش‌آموز باشد.

منبع کمیته امداد استان