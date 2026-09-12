باشگاه خبرنگاران جوان - علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی دستاورد‌های تعاونی‌های صنایع تبدیلی غذایی و کشاورزی کشور در قائم‌شهر، گفت: با تعامل دولت، مجلس و سازمان اداری و استخدامی، تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی امسال به سرانجام خواهد رسید.

او افزود: حذف تبصره ذیل ماده ۳۲ در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد و این موضوع این هفته پیگیری و درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

بابایی کارنامی گفت: با حذف این تبصره، بهانه دولت درباره وجود این تبصره به‌عنوان مانع حذف شرکت‌های واسط برطرف خواهد شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اراده دولت برای پذیرش و پرداخت مستقیم حقوق نیرو‌های شرکتی را گامی رو به جلو دانست و افزود: نیرو‌های مشمول شرکتی مرتبط با دستگاه‌های مشمول مواد ۲۵ و ۲۹ و قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌طور مستقیم از این قانون برخوردار خواهند شد.

بابایی کارنامی، طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی را خط قرمز مجلس دانست و گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس در اجرای این قانون عقب‌نشینی نخواهد کرد و تا تحقق این مطالبه و تأمین منافع نیرو‌های شرکتی کوتاه نخواهد آمد.

او افزود: با توجه به شرایط خاص کشور، مصمم هستیم با تعامل و گفت‌وگوی مجلس، دولت و سازمان اداری و استخدامی، مشکل وضعیت شغلی و تأمین وضعیت استخدامی نیرو‌های شرکتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در سال جاری برطرف شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران