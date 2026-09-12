سخنگوی وزارت امور خارجه گفت حملات به مناطق غیرنظامی، با توجه به نوع سلاح و اهداف انتخاب‌شده، مصداق نقض جدی قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در منطقه مسکونی ایثار در جمع خبرنگاران، با اشاره به حملات صورت‌گرفته علیه مناطق غیرنظامی، اظهار کرد: ابعاد و میزان تخریب این حملات نشان می‌دهد که با جنایت بزرگی مواجه هستیم؛ جنایتی که هدف آن مشخصاً غیرنظامیان بوده‌اند.

او افزود: آمریکا صراحتاً به انجام این اقدام اعتراف کرده است. چند روز پس از حمله نیز در بالاترین سطوح، درباره انجام آن اظهارنظر و حتی با افتخار اعلام شد که برای نخستین‌بار از این نوع موشک‌ها استفاده شده است.

بقایی با اشاره به نوع تسلیحات به‌کاررفته اظهار کرد: با توجه به قدرت تخریب و نحوه انفجار این موشک‌ها، از جمله انفجار در ارتفاع بالا و اصابت ترکش و موج انفجار در شعاع گسترده، ابعاد خسارت انسانی آن بسیار قابل توجه است. این مسئله ضرورت بررسی دقیق ماهیت این سلاح و انطباق استفاده از آن با موازین و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه را نشان می‌دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: در محدوده‌ای به شعاع حدود ۵۰۰ متر، چهار نقطه مشخص مورد حمله قرار گرفته است. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که در این نقاط هیچ هدف نظامی وجود نداشته است؛ بنابراین نمی‌توان این حملات را با ادعای هدف قرار دادن یک هدف نظامی توجیه کرد.

وی تصریح کرد: آنچه مورد حمله قرار گرفته، اماکن و فضا‌هایی بوده که اساساً کارکرد غیرنظامی داشته‌اند؛ از جمله مدرسه، مجموعه‌های ورزشی دخترانه و پسرانه و زمین‌های فوتبال و والیبال؛ بنابراین هدف‌گیری این اماکن، به‌ویژه با توجه به حضور غیرنظامیان، نمی‌تواند اقدامی اتفاقی یا ناشی از خطای محاسباتی تلقی شود.

بقایی گفت: ما امروز در این محل حضور پیدا کرده‌ایم تا به سهم خود در ثبت این جنایت، هم برای ایرانیان و نسل‌های آینده و هم برای افکار عمومی جهان، نقش داشته باشیم؛ تا روشن شود آمریکا و رژیم صهیونیستی چگونه تلاش کردند مردم ایران را از طریق ایجاد رعب و وحشت به زانو درآورند.

وی افزود: اقدام صورت‌گرفته از دو جهت نیازمند بررسی جدی است؛ نخست، از حیث نوع سلاح و نحوه استفاده از آن و دوم، از حیث انتخاب اهداف. اگر سلاحی با چنین قدرت تخریبی علیه اهداف غیرنظامی به کار گرفته شود، این اقدام می‌تواند مصداق نقض جدی قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و جنایت جنگی باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: علاوه بر این، باید به هدف و کارکرد چنین اقدامی نیز توجه کرد. هنگامی که غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی، به‌ویژه مراکز آموزشی و ورزشی، هدف حمله قرار می‌گیرند، ایجاد ترس و وحشت در میان مردم نیز به‌عنوان یکی از اهداف احتمالی این اقدامات مطرح می‌شود.

بقایی در پایان تأکید کرد: بنابراین، با یک اقدام واحد، با مجموعه‌ای از نقض‌های جدی مواجه هستیم؛ از جمله استفاده از تسلیحات نامتناسب یا ممنوعه علیه غیرنظامیان، هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم. ثبت و مستندسازی این موارد برای پیگیری حقوقی و تاریخی این جنایات ضروری است.

 

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، لامرد
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