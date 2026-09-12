باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - معاون بهره‌برداری سازمان قطار شهری کرج با اعلام این خبر که ایستگاه شهید سلطانی به دلیل اتصال به خط پنج متروی تهران، اکنون ۵۵ درصد از حجم مسافران متروی کرج را به خود اختصاص داده است، گفت: شهروندان می‌توانند از ایستگاه شهید سلطانی تا چهارراه طالقانی را در حدود هفت دقیقه طی کنند؛ در حالی که همین مسیر در ساعات پرترافیک ممکن است با وسایل نقلیه دیگر زمان بسیار بیشتری از شهروندان بگیرد.

مرندی، معاون بهره‌برداری سازمان قطار شهری کرج با حضور در برنامه زنده « نگاه مردم» با اشاره به یک‌سالگی اتصال متروی کرج به خط پنج تهران افزود: با بهره‌برداری از این مسیر، امکان جابه‌جایی مسافران بین شبکه متروی تهران و مرکز شهر کرج فراهم شد.

مرندی با اشاره به این که شهروندان می‌توانند از ایستگاه شهید سلطانی تا چهارراه طالقانی را در حدود هفت دقیقه طی کنند؛ در حالی که همین مسیر در ساعات پرترافیک ممکن است با وسایل نقلیه دیگر زمان بسیار بیشتری از شهروندان بگیرد، افزود: هدف اصلی این اتصال، ایجاد یک مسیر سریع، ایمن و قابل اتکا برای شهروندانی بود که روزانه بین تهران و کرج تردد می‌کنند.

مرندی با بیان اینکه ظرفیت قطارهای مترو بسیار بالاست، افزود: هر رام قطار در حالت نشسته حدود ۳۰۶ نفر ظرفیت دارد و در شرایط متراکم می‌تواند تعداد بسیار بیشتری از مسافران را جابه‌جا کند؛ همچنین انتقال این حجم از مسافر با مترو می‌تواند به کاهش تعداد خودروها، تاکسی‌ها و اتوبوس‌های فعال در معابر کمک کرده و در نهایت از حجم ترافیک شهری بکاهد.

مرندی درباره فاصله زمانی حرکت قطارها نیز اظهار کرد: متروی کرج در حال حاضر با دو رام قطار فعالیت می‌کند و سرفاصله حرکت قطارها حدود ۳۰ دقیقه است؛ این فاصله زمانی به دلیل محدودیت‌ های موجود و تعداد رام‌ های در اختیار است و با افزایش تعداد قطارها می‌توان سرفاصله حرکت را کاهش داد.

معاون بهره‌برداری سازمان قطار شهری کرج با اشاره به تفاوت متروی نوپای کرج با شبکه گسترده متروی تهران گفت: شبکه‌ های مترو از ابتدا با فاصله‌های زمانی کوتاه آغاز به کار نکرده‌اند و با افزایش ناوگان و توسعه زیرساخت‌ها، به تدریج سرفاصله حرکت قطارها کاهش یافته است.

مرندی همچنین به موضوع سیگنالینگ اشاره کرد و گفت: استقرار سیستم سیگنالینگ از الزامات مهم برای مدیریت ایمن و هوشمند تردد قطارهاست و تکمیل این زیرساخت می‌تواند در ارتقای بهره‌برداری از شبکه قطار شهری کرج مؤثر باشد.

معاون بهره‌برداری سازمان قطار شهری کرج گفت: با پیگیری‌های انجام شده برای تأمین محل پایانه و دپوی متروی کرج، پیش‌بینی می‌شود موضوع دپو در ماه آینده به نتیجه برسد؛ قطارهای مترو مانند سایر تجهیزات حمل‌ونقل عمومی به محل مشخصی برای پارک، بازرسی و تعمیرات روزانه و اساسی نیاز دارند.

وی با بیان این که در حال حاضر در انتهای تونل متروی کرج محلی به عنوان «چاله سرویس» ایجاد شده که امکان انجام برخی بازرسی‌ها را فراهم می‌کند، اما این فضا برای نیازهای کامل ناوگان کافی نیست ادامه داد: قطارها برای تعمیرات اساسی و نگهداری مناسب باید به پایانه اصلی منتقل شوند تا امکان پارک و انجام عملیات تعمیراتی در شرایط استاندارد فراهم شود.

وی با بیان این مطلب که در پایانه همچنین باید امکان چرخش قطار وجود داشته باشد، توضیح داد: حرکت مداوم قطار در یک مسیر باعث استهلاک یکسان تجهیزات در یک جهت می‌شود و لازم است قطار در فرآیند بهره‌برداری امکان چرخش داشته باشد؛ به همین منظور طراحی پایانه به گونه‌ای است که با استفاده از خطوط ویژه، قطار امکان تغییر جهت و چرخش داشته باشد.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای استفاده از اراضی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: مجموعه مدیریت شهری و مسئولان استان برای حل این موضوع پای کار هستند و در هفته گذشته نیز بازرسی استان موضوع را مورد بررسی قرار داده است.

مرندی به مخاطبان سیمای استانی البرز ابراز امیدواری کرد: با ادامه این همکاری‌ها، موضوع تأمین محل پایانه متروی کرج تا یک ماه آینده تعیین تکلیف شود؛ همچنین راه‌اندازی دپو برای تداوم فعالیت مترو ضروری است و نگهداری منظم قطارها می‌تواند در افزایش ایمنی، کیفیت خدمات و عمر تجهیزات مؤثر باشد.

معاون بهره‌برداری سازمان قطار شهری کرج در پایان حضور در برنامه سیمای استانی البرز افزود: داشتن پایانه مناسب یکی از نیازهای اساسی برای توسعه و بهره‌برداری پایدار از ناوگان قطار شهری کرج است.