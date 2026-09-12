باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - علیرضا ایزدیار، عضو شورای اسلامی شهر کرج با حضور در برنامه « نگاه مردم» افزود: زمانی که شورای دوره ششم فعالیت خود را آغاز کرد، موضوع مترو یکی از دغدغه‌های اصلی شورا بود و تلاش شد روند اجرای این پروژه با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با حضور در سیمای استانی البرز افزود: در آن مقطع بخش زیادی از توان مجموعه صرف تکمیل ایستگاه‌های چهارراه طالقانی و ۴۵ متری گلشهر شده بود، در حالی که از نظر مدیریت حمل‌ونقل شهری، اتصال شبکه موجود به خط پنج متروی تهران اهمیت بیشتری داشت.

عضو شورای شهر کرج اظهار کرد: از سال ۱۴۰۰ عملیات اجرایی در ایستگاه شهید سلطانی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های پروژه آغاز شد و با تغییر مدل ایستگاه و استفاده از مهندسی ارزش، تلاش شد سرعت اجرای پروژه افزایش و هزینه‌ها کاهش پیدا کند.

ایزدیار با اشاره به این که با بهره‌برداری از ایستگاه شهید سلطانی، ارتباط متروی کرج با خط پنج متروی تهران برقرار شد و شهروندان توانستند از این مسیر برای ورود و خروج به تهران استفاده کنند توضیح داد: بخش قابل توجهی از شهروندان هر روز برای کار، تحصیل و فعالیت‌های مختلف بین این دو شهر جابه‌جا می‌شوند و توسعه حمل‌ونقل ریلی می‌تواند بخش مهمی از این نیاز را پاسخ دهد.

عضو شورای اسلامی شهر کرج به مخاطبان سیمای استانی البرز توضیح داد: اتصال شبکه حمل‌ونقل ریلی کرج به تهران فقط یک پروژه عمرانی نیست، بلکه اقدامی برای کاهش ترافیک، صرفه‌جویی در زمان سفر و افزایش رفاه شهروندان است.

وی با بیان اینکه مترو باید به یک شبکه کامل تبدیل شود، گفت: هدف مدیریت شهری این است که اجرای خطوط و ایستگاه‌های بعدی نیز با همین رویکرد و با توجه به نیاز واقعی شهروندان دنبال شود.

ایزدیار همچنین با اشاره به اختلاف دیدگاه‌هایی که در دوره‌های مختلف درباره قطار شهری وجود داشته است، افزود: تصمیم‌های مدیریت شهری می‌تواند آثار بلندمدتی بر آینده یک شهر داشته باشد و باید در چنین طرح‌هایی نگاه کارشناسی و بلندمدت مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه توسعه مترو و تقویت حمل‌ونقل عمومی را از ضرورت‌های امروز کرج خواند و گفت: مدیریت شهری باید برای تکمیل این شبکه و افزایش استفاده شهروندان از حمل‌ونقل ریلی تلاش کند؛ هرچند در این خصوص اقدامات اساسی صورت گرفته است مانند برگزاری جلسات متعدد میان مدیریت شهری و دانشگاه خوارزمی، که زمینه برای توافق درباره استفاده از اراضی دانشگاه در طرح قطار شهری فراهم شده است.

علیرضا ایزدیار در برنامه زنده «نگاه مردم» سیمای البرز با اشاره به این که دانشگاه خوارزمی برای واگذاری اراضی خود، انتظارات و مطالباتی داشت که باید از سوی مدیریت شهری مورد توجه قرار می‌گرفت بیان کرد: در گذشته نیز توافق‌هایی میان مجموعه شهری و دانشگاه انجام شده بود که همه تعهدات آن به طور کامل اجرا نشده بود و همین موضوع باعث ایجاد بی‌اعتمادی شده بود.

ایزدیار همچنین به برپایی جلسات متعدد در این رابطه اشاره کرد و گفت: تلاش شد این بی‌اعتمادی برطرف شود و در نهایت زمینه جلب اعتماد مسئولان دانشگاه فراهم شد؛ بر اساس توافق انجام شده، قرار است یک ایستگاه مترو در میدان حصارک و در ورودی دانشگاه خوارزمی احداث شود.

عضو شورای اسلامی شهر کرج افزود: همچنین مقرر شده مجموعه ورودی، دژبانی و نگهبانی ورودی دانشگاه نیز در چارچوب این توافق اجرا شود؛ پیش‌نویس توافق میان طرفین آماده شده و مراحل نهایی آن در حال پیگیری است.

وی با بیان این مطلب که دانشگاه خوارزمی نیز مطالباتی از شهرداری دارد که قرار است این موضوعات در قالب توافق جدید مورد توجه قرار گیرد تأکید کرد: همکاری میان دانشگاه و مدیریت شهری می‌تواند علاوه بر حل مسئله اراضی مورد نیاز قطار شهری، به توسعه خدمات حمل‌ونقل عمومی برای دانشجویان و ساکنان این محدوده کمک کند.

ایزدیار از همکاری مسئولان دانشگاه خوارزمی و مدیریت استان برای پیشبرد این توافق قدردانی کرد و گفت: جلب اعتماد دو طرف، زمینه اجرای بهتر طرح‌های مشترک و استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه برای توسعه شهر را فراهم می‌کند.