باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - محمدیفلاح، مدیرکل بهزیستی استان البرز با حضور در بخش خبری ۲۰ سیمای البرز گفت: بهزیستی در آستانه سال تحصیلی جدید، این پویش را با هدف حمایت از دانشآموزان تحت پوشش و خانوادههای کمبرخوردار در سراسر کشور اجرا میکند.
وی با حضور در سیمای استانی البرز افزود: پویش «همه حاضر» با یاد و خاطره شهدای گرانقدر، از جمله شهدای مدرسه شجره طیبه فاطمه، برگزار میشود و تأمین لوازمالتحریر برای ۱۶۸ هزار دانشآموز کمبرخوردار را دنبال میکند.
مدیرکل بهزیستی استان البرز از خیران و مردم نیکاندیش استان خواست در این پویش مشارکت کنند و گفت: کمکهای مردم میتواند بخشی از نیازهای دانشآموزان برای آغاز سال تحصیلی را تأمین کند.
محمدیفلاح با تأکید بر اهمیت حمایت از تحصیل کودکان و نوجوانان گفت: هدف ما این است که دانشآموزان کمبرخوردار نیز مانند سایر دانشآموزان با آرامش و آمادگی بیشتری سال تحصیلی را آغاز کنند.
وی به مخاطبان سیمای البرز ادامه داد: علاقهمندان میتوانند با مراجعه حضوری به ادارات بهزیستی استان در این پویش مشارکت کنند.
مدیرکل بهزیستی البرز افزود: امکان مشارکت غیرحضوری نیز از طریق درگاه اطلاعرسانی بهزیستی، شماره حساب و کارتهای اعلامشده، کدهای دستوری و درگاه ملی مشارکتهای مردمی بهزیستی فراهم شده است.
محمدیفلاح در پایان اسن گفتوگو زنده خبری گفت: از همه هماستانیها، خیران و نیکوکاران دعوت میکنیم با مشارکت در پویش «همه حاضر»، در تأمین لوازمالتحریر دانشآموزان کمبرخوردار و فراهم کردن شرایط بهتر برای آغاز سال تحصیلی آنها همراه باشند.