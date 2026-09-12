زندگی پیش و پس از ازدواج دو دنیای متفاوت از یکدیگر هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - زندگی پیش و پس از ازدواج دو دنیای متفاوت از یکدیگر هستند و تفاوت‌های عمده‌ای با یکدیگر دارند. در همین رابطه شقایق حسین‌پور، روانشناس در برنامه تلویزیونی توضیحاتی را ارائه کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: روانشناسی خانواده ، مشاور خانواده ، گفتار درمانی
خبرهای مرتبط
فاکتور‌هایی که باعث می‌شود نتوانیم «نه» بگوییم + فیلم
پاتوق‌های جوانان، روایت تازه‌ای از همدلی و نشاط اجتماعی
علت فاصله گرفتن یکی از اعضای خانواده از محیط خانه چیست؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
به‌زودی موضوع «مسکن معلمان» در دستور کار قرار می‌گیرد
هوای قابل‌قبول تهران با شاخص ۷۸
آخرین اخبار
هوای قابل‌قبول تهران با شاخص ۷۸
به‌زودی موضوع «مسکن معلمان» در دستور کار قرار می‌گیرد
هشدار نسبت به تردد و اتراق در مسیر رودخانه‌ها به دلیل احتمال سیل
آتش سوزی ۲ کارگاه مبل سازی در خلازیر
آزمون انتخاب سردفتران اسناد رسمی برگزار شد
دستاورد‌های شهری روی میز کنفرانس شهر هوشمند
۵ فوتی در تصادفات هفته اخیر پایتخت