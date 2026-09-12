باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رامین کاشف‌آذر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره آخرین وضعیت پروازهای این فرودگاه اظهار کرد: در حال حاضر پروازهای فرودگاه امام خمینی(ره) در حال انجام است و مشکل خاصی در جابه‌جایی مسافران به کشورهای همسایه وجود ندارد.

وی درباره وضعیت پروازها به عراق و احتمال توقف پروازها به نجف با توجه به مشکلات ایجادشده در این کشور، گفت: در حال حاضر هیچ پروازی به عراق و نجف از فرودگاه امام خمینی(ره) لغو نشده است و پروازها طبق برنامه در حال انجام هستند.

کاشف‌آذر با اشاره به وضعیت پروازها به ترکیه و سایر کشورهای همسایه افزود: در حال حاضر در مسیرهای ترکیه و کشورهای همسایه مشکل خاصی وجود ندارد و فرودگاه امام خمینی(ره) آمادگی کامل برای ارائه خدمات به مسافران را دارد.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ادامه داد: در بخش هندلینگ نیز اگر مشکلی ایجاد شود، سازمان هواپیمایی کشوری پیگیر موضوع خواهد بود تا در صورت نیاز از طریق مذاکره با طرف ترک و استفاده از ظرفیت هواپیمایی کشور ترکیه، راهکارهای لازم برای ادامه جابه‌جایی مسافران پیدا شود.

وی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی اختلال جدی در جابه‌جایی مسافران به کشورهای همسایه وجود ندارد، بیان کرد: فرودگاه امام خمینی(ره) در حال انجام وظایف خود است و خدمات‌رسانی به مسافران ادامه دارد.

کاشف‌آذر همچنین درباره مسیرهای پروازی جدید از فرودگاه امام خمینی(ره) گفت: آخرین مسیر پروازی جدیدی که از این فرودگاه راه‌اندازی شده، مسیر تونس است و برای راه‌اندازی مسیرهای جدید نیز برنامه‌ریزی‌هایی در دست انجام است.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در پایان درباره تعداد پروازهای روزانه این فرودگاه خاطرنشان کرد: روزانه حدود ۱۲۵ تا ۱۳۰ پرواز از فرودگاه امام خمینی(ره) انجام می‌شود.