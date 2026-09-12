باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - یکصدمین اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پژوهش و فناوری صبح امروز برگزار شد.

حسین سیمایی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در این آئین گفت:علم و اقتدار نظامی، ایران را به قدرتمندی تبدیل کرده است که جهان را به شگفت آورده است.

وی افزود: دانشگاه‌ها علاوه بر تأمین بیش از ۳۰۰۰ رشته تخصصی در تمامی حوزه‌های خدمتی، نقش کلیدی در ارتقای سطح عقلانیت و فرهنگ عمومی جامعه ایفا می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به نقش دانشگاه در حفظ ثبات، تصریح کرد که تحصیل‌کردگان برخلاف گروه‌های مروج آشوب، همواره مروج عقلانیت و نظم اجتماعی بوده‌اند.

وزیر علوم در ادامه سخنان خود با ارائه آماری از روند تولیدات علمی کشور اظهار کرد: در حالی که در سال‌های میانی دهه هفتاد، تولیدات علمی کشور در حد ۵۴ مقاله بود، امروز این رقم به ۷۵ هزار مقاله علمی رسیده و جایگاه کشور به رتبه ۱۵ و ۱۶ جهانی ارتقا یافته است؛ این دستاورد نشان می‌دهد دانشگاه‌های ما از مرحله صرفاً آموزشی در پیش از انقلاب، به سطح بالایی از پژوهش و فناوری گام نهاده‌اند.

توسعه زیست‌بوم نوآوری؛ از ایده تا ثروت

وی با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در ارتقای شاخص‌های اقتصادی کشور افزود: امروز دانشگاه‌های ما از مرحله پژوهش به مرحله فناوری، نوآوری و تجارت وارد شده‌اند. در حال حاضر ۶۰ پارک علم و فناوری در سراسر کشور فعال هستند که بیش از ۱۷۰ هزار فناور در این زیست‌بوم‌ها فعالیت می‌کنند. تولید ۵۰ هزار محصول در پارک‌های علم و فناوری، خروجی ملموس ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه است که نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری کشور ایفا کرده است.

وزیر علوم با اشاره به اینکه دانشگاه‌ها علاوه بر تأمین نیاز‌های تخصصی، در حوزه‌های راهبردی نیز بازوی کشور بوده‌اند، تصریح کرد: بسیاری از محصولات دانش‌بنیان تولید شده در این مراکز، به تاب‌آوری کشور در شرایط سخت کمک کرده و دانشگاه‌ها به‌صورت روزمره در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند.

اعتماد اجتماعی؛ سرمایه‌ای که باید حفظ شود

بخش دیگری از سخنان وزیر علوم به جایگاه اجتماعی دانشگاه اختصاص داشت. وی با بیان اینکه استادان دانشگاه در نظرسنجی‌ها و ارزیابی‌های اجتماعی، بالاترین سطح اعتماد عمومی را در میان اقشار مختلف جامعه دارند، گفت: «اعتماد اجتماعی به دانشگاه از حد متوسط جامعه بالاتر است و این سرمایه بزرگ نظام باید حفظ شود.»

وی با اشاره به سلامت ساختاری دانشگاه‌ها افزود: دانشگاه‌ها محیط‌هایی پویا و پاک هستند؛ کمترین ناهنجاری‌ها در این محیط‌ها رخ می‌دهد و گزارش‌ها نشان می‌دهد که دانشگاه، نهادی سالم و به‌دور از فساد‌های گسترده است؛ بنابراین نباید نسبت به فضاسازی‌های کاذب نگران بود؛ چرا که این نهاد، قلعه مستحکم عقلانیت و پیشرفت کشور است.