فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی فارس از کشف ۶۱ قطعه شیء تاریخی و دستگیری حفاران غیرمجاز در شهرستان مرودشت طی نیمه اول شهریورماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد احمدی از اجرای موفقیت‌آمیز طرح‌های عملیاتی ویژه برای پاسداری از مواریث فرهنگی در نیمه نخست شهریورماه خبر داد و تأکید کرد: در راستای تدابیر ابلاغی فرماندهی یگان حفاظت کشور، طرح‌های بررسی، شناسایی و برخورد با قاچاقچیان و متجاوزان به عرصه و حریم آثار ملی با جدیت و توان عملیاتی مضاعف در سطح تمامی شهرستان‌های استان به مرحله اجرا درآمد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان، در تشریح جزئیات این عملیات گسترده بیان داشت: با همت نیرو‌های یگان حفاظت در شهرستان‌های مختلف استان، اقدامات بازدارنده موفقی صورت گرفت که نتیجه آن کشف محموله‌ای ارزشمند از اشیاء تاریخی و تجهیزات غیرمجاز حفاری بود.

سرهنگ احمدی افزود: در مهم‌ترین عملیات این بازه زمانی، در شهرستان مرودشت، ۶۱ قطعه شیء تاریخی به همراه ادوات حفاری کشف و ۳ نفر متهم در این رابطه دستگیر شدند. علاوه بر این، در راستای مبارزه با تخریب لایه‌های تاریخی، در شهرستان‌های داراب، بختگان، قیروکارزین و جهرم، هرکدام یک دستگاه فلزیاب کشف و ضبط شد و متهمان مربوطه دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شدند. همچنین در شهرستان سروستان، با هوشیاری نیرو‌های یگان، ضمن توقیف ادوات حفاری، یک دستگاه فلزیاب دیگر شناسایی و دو متهم نیز بازداشت شدند.

او در ادامه سخنان خود، ضمن هشدار به متخلفان و جویندگان غیرمجاز اشیاء عتیقه، به تشریح قوانین مرتبط پرداخت و گفت: طبق ضوابط قانونی، تبلیغ، خرید، فروش، نگهداری و استفاده از دستگاه‌های فلزیاب کاملاً منوط به اخذ مجوز رسمی از سازمان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور است.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان، تأکید کرد: فروشندگان مکلف هستند دستگاه‌های یادشده را صرفاً به اشخاصی که مجوز خرید دریافت کرده‌اند عرضه کنند و موظف‌اند نسخه برگ فروش را مشتمل بر مشخصات دقیق خریدار و مشخصات فنی دستگاه، به این سازمان ارسال نمایند. هرگونه خرید، فروش یا نگهداری این تجهیزات خارج از ضوابط فوق، جرم تلقی شده و یگان حفاظت استان بدون هیچ‌گونه اغماضی، ضمن توقیف دستگاه، عاملان را دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهد کرد.

سرهنگ احمدی در پایان از همکاری ارزشمند نیرو‌های انتظامی و دستگاه قضایی استان در حمایت از یگان حفاظت قدردانی کرد و از مردم فهیم و دوستداران میراث‌فرهنگی خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در محوطه‌های تاریخی، مراتب را سریعاً به شماره‌های تماس یگان حفاظت گزارش دهند.

منبع: کیراث فرهنگی فارس

برچسب ها: سوداگران ، عتیقه ، شی تاریخی ، میراث فرهنگی فارس
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