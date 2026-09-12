مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت:هرگونه اختلال در زنجیره تامین یا توزیع یا کیفیت سوخت مستقیم بر امنیت غذایی و اقتصاد کشور تاثیر سوء می‌گذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: کشاورزی که یک هکتار اراضی کشاورزی دارد با کشاورزی که ۱۰ هکتار یا بیشتر دارد و هرکدام دارای یک تراکتور هستند گازوئیل به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود که این امر باعث می‌گردد کسی که یک هکتار زمین دارد و یک دستگاه تراکتور سوخت اضافه می‌آورد و کشاورزی که یک تراکتور دارد و ۱۰ هکتار زمین باید سوخت خودش را در واقع به قیمت گزاف در بازار آزاد تهیه کند.

به گفته وی، اگر سوخت بر اساس سطح بین کشاورزان توزیع گردد عدالت در توزیع اتفاق می‌افتد،  بسیاری از مسائل و مشکلات حل خواهد شد.

ایمانی ادامه داد: مشکلات تامین سوخت اثرات سوء بر تولید محصولات کشاورزی دارند که باعث کمبود سوخت در زمان برداشت و این امر باعث تاخیر در جمع‌آوری محصول از مزرعه و افت کیفیت محصول و نیز خرابی محصول در زمین و کاهش وزن و ارزش محصول می‌شود، همچنین کمبود سوخت در زمان آبیاری باعث تنش در گیاه و در مراحل حساس باعث کاهش چشمگیر عملکرد و حتی نابودی کامل محصول می‌گردد.

مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: افزایش قیمت سوخت در بازار آزاد باعث بالا رفتن قیمت تمام شده محصول، افزایش قیمت مواد غذایی برای مصرف‌کننده و کاهش سودآوری برای کشاورز می‌شود؛ بنابراین تنوع‌بخشی به منابع انرژی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مثل جایگزینی پمپ‌های برقی و گازوئیلی با پنل‌های خورشیدی استفاده از کارت‌های هوشمند برای کنترل میزان سوخت مصرفی و جلوگیری از تهی‌سازی و توزیع غیرقانونی سوخت کشاورزی از جمله کمک‌هایی است که دولت می‌تواند در این حوزه برای بخش کشاورزی داشته باشد.

برچسب ها: سوخت تراکتور ، بخش کشاورزی
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