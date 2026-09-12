باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رسانههای محلی و مقامات روز شنبه اعلام کردند که یک انفجار در طول شب باعث آتشسوزی در یک سایت ذخیرهسازی سلاح در مرکز بلغارستان شد که دومین آتشسوزی در یک تأسیسات مهمات در چند هفته گذشته است.
گزارش نشده است که کسی در این آتشسوزی که در نزدیکی روستای تساروا لیوادا رخ داد و در ویدئوهای پخششده محلی میتوانست آسمان شب را روشن کند، مجروح شده باشد.
کریستینا سیدورووا، فرماندار منطقه گابروو، در ساعات اولیه روز شنبه به خبرنگاران گفت: «در حال حاضر، آتش در محوطه پایگاه ذخیرهسازی کارخانه است. از انباری به انبار دیگر در حال گسترش است.»
رسانههای محلی به نقل از یک مقام شرکت EMCO گزارش دادند که این آتشسوزی در سایتی تحت مدیریت EMCO رخ داده است که ماه گذشته نیز در تأسیسات دیگری دچار انفجار شده بود. رویترز بلافاصله نتوانست برای اظهارنظر با EMCO تماس بگیرد.
EMCO توسط امیلیان گبرف، تاجر اسلحه بلغارستانی اداره میشود که دادستانهای بلغارستانی ادعا میکنند هدف حملات گذشته به تأسیساتش توسط مأموران روسی بوده است.
در سال ۲۰۲۴، بلغارستان حکم بازداشت شش شهروند روس را صادر کرد که به دست داشتن در تخریب انبارهای سلاح EMCO متهم شدند؛ انبارهایی که بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ مهمات صادراتی به اوکراین و گرجستان را ذخیره میکردند.
دادستانها آن زمان گفتند که میتوانند به طور معقول ارتباطاتی بین انفجارهای بلغارستان، تلاش برای مسموم کردن گبرف در سال ۲۰۱۵، و انفجارهای انبار مهمات در جمهوری چک در سال ۲۰۱۴ فرض کنند.
مسکو این اتهامات را رد کرده است.
منبع: رویترز