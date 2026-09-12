باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات فرانسوی و شرکت راه‌آهن فرانسه اعلام کردند که یک قطار روز جمعه حدود ساعت ۷:۳۰ بعد از ظهر به وقت محلی، بین روان و کان در نرماندی در شمال فرانسه از ریل خارج شد و ۴۴ نفر را زخمی کرد.

ژان-بنوا آلبرتینی، استاندار و رئیس مقام محلی، به خبرنگاران گفت که یکی از زخمی‌ها در وضعیت وخیمی قرار دارد و با هلی‌کوپتر منتقل شد.

یک سخنگوی پلیس فرانسه گفت که این قطار پس از برخورد با یک شیء ناشناس از ریل خارج شد. شرکت راه‌آهن فرانسه، SNCF، اعلام کرد که تحقیقات برای شناسایی علت این حادثه در جریان است.

فیلیپ تبارو، وزیر حمل‌ونقل فرانسه، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که این قطار حامل ۱۸۰ مسافر بود و در نزدیکی شهر کلئون از ریل خارج شد. او افزود که ۱۴۰ آتش‌نشان در محل برای کمک به مجروحان و مسافران حضور دارند.

مقام محلی، استانداری سن-ماریتیم، از عموم خواست که از این منطقه دوری کنند.

SNCF اعلام کرد که سرویس قطار بین روان و کان، و کان و لو هاور به حالت تعلیق درآمده و یک سرویس اتوبوس جایگزین برقرار خواهد شد.

منبع: رویترز