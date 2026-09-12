باشگاه خبرنگاران جوان؛الهام قبادی - نشست خبری اعلام برنامههای هفته بزرگداشت میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی علیهالسلام با شعار «حضرت عبدالعظیم، اسوه جهاد و مقاومت» برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین عرفاتی، از آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیهالسلام، در این نشست ضمن خیرمقدم به حاضران، به جایگاه والای این امامزاده واجبالتکریم اشاره کرد و گفت: حضرت عبدالعظیم حسنی علیهالسلام از شاخصترین امامزادههای جهان اسلام به شمار میروند. ایشان شخصیتی بزرگ و بسیار تأثیرگذار در حوزه حدیث، تاریخ ایران اسلامی و فرهنگ شیعی بودند.
وی با اشاره به جایگاه علمی این امامزاده افزود: ایشان نویسنده کتاب خطبه هستند و خطبههای امیرالمؤمنین (ع) را جمعآوری کردهاند. محدث، عالم، فقیه و مجتهد بودن و همچنین نمایندگی امام معصوم (ع) در این سرزمین باعث شده نورانیت و تأثیرگذاری ایشان را پس از قرنها امروز نیز شاهد باشیم.
آستان عبدالعظیم (ع) قطب فرهنگی استان تهران شده است
معاون امور علمی و فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) با اشاره به جایگاه این آستان تصریح کرد: امروز میتوانیم اعلام کنیم که آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) به قطب فرهنگی استان تهران تبدیل شده است. وقتی امام هادی (ع) میفرماید «مَن زارَ عَبدالعَظیمِ الحَسَنی (ع) بِرِی کَمَن زارَ الحُسَین (ع) بِکَربَلا» این یعنی ارزشگذاری از سوی امام معصوم (ع). رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند مراسم ختم و یاد شهدای خانوادهشان در این آستان برگزار میشود و دو روز مراسم باشکوهی در این مکان برگزار شد.
مشرف شدن بیش از ۱۴ میلیون زائر در سال ۱۴۰۴
در ادامه با اشاره به آمار زائران آستان گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به آستان مشرف شدند. با توجه به جنگ، تهدید و مسائل اقتصادی، این جمعیت حداقل است. روز اربعین بیش از ۵۰۰ هزار نفر فقط وارد آستان شدند که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به فعالیتهای بینالمللی آستان خاطرنشان کرد: حداقل ۱۲۰ حدیث صحیحالسند از ایشان به طور مستقیم از معصومین (ع) ثبت شده است. در حوزه بینالملل فعالیتهای گسترده داریم و شبکههای بینالمللی پخش میکنیم. زائران هند، پاکستان، افغانستان، اروپا و آفریقا به این علت مراجعه میکنند که حضرت عبدالعظیم (ع) پیام و فکر اهل بیت (ع) را دارد. جلسات مستمر با اعتاب داخل و خارج از ایران داریم و آموزشهایی مخصوصاً در حوزه قرآن برقرار شده است.
معاون امور فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) درباره برنامههای مشاورهای آستان افزود: میزهای کارشناسی پاسخ به شبهات دینی را در طول هفته داریم. حوزه مشاوره در آستان با بیشترین تماس تلفنی مواجه است و سعی میکنیم هزینههای مشاوره رایگان باشد، مخصوصاً برای جوانان در حوزه ازدواج، مشاوره قبل، حین و بعد از ازدواج و تربیت فرزند. حوزه کودک و نوجوان بسیار مهم است و از کسانی که مطالعات کاربردی دینی دارند میخواهیم در این حوزه کمک کنند.
عرفاتی با تشریح برنامههای هفتگی آستان گفت: هر شب یک حوزه از حوزه تبیین را برگزار میکنیم. شنبهها بیان احکام و شبهات، یکشنبهها درس اخلاق آیتالله منفرد، دوشنبهها صحیفه سجادیه با استاد تهرانی، سهشنبهها نهجالبلاغه، چهارشنبهها پاسخ به شبهات و پنجشنبهها تفسیر قرآن داریم. از نماز مغرب و عشا تا اذان صبح آستان برنامه دارد. جمعه شبها آقای طباطبایینژاد، کارشناس برنامه محفل، حضور دارند.
وی از برگزاری نشست علمی خبر داد و گفت: نشست علمی در خصوص فرزندان امام حسن مجتبی (ع) روز دوشنبه بیست و سوم شهریور ماه ساعت ۱۵ الی ۱۸ در سالن جلسات ساختمان برگزار میشود. اساتید برجسته در این حوزه دعوت شدند و گزارش علمی خوبی انجام شده است. این کار ادامه دارد و سال آینده همایشی در خصوص فرزندان امام حسن مجتبی (ع) برگزار خواهیم کرد.
معاون امور فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) افزود: سهشنبه از صبح برنامه اعزام خدام را داریم و ساعت ۹ صبح در مراسم شهرداری شرکت میکنیم. جشن هیئت بانوان که یکی از بزرگترین هیئات استان تهران است، ساعت ۱۶ در تالار شیخ صدوق برگزار میشود. هر سال خدام آستان از عبدالعظیم حسنی (ع) تجلیل دارند و امسال ساعت ۴ بعد از ظهر شنبه در میدان اصلی شهرری تجمع داریم و به طرف آستان حرکت میکنیم.
وی ادامه داد: مراسم اصلی قرائت زیارتنامه در شب ولادت رأس ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد. مهدوینژاد ستایشگر اهل بیت (ع) این جلسه را اداره میکنند. برنامه اصلی شب ولادت در مصلی امام علی (ع) آستان مقدس برگزار میشود. مراسم عمامهگذاری برادران حوزه علمیه نیز برگزار خواهد شد. حجت الاسلام والمسلمین رفیعی سخنرانی میکنند، محمد رسولی شاعر و حمید منتظر ستایشگر هستند و استاد زینالعابدین قرائت زیارتنامه را دارند.
برگزاری ۸۰ برنامه در ایام ولادت / هدیه غذای حضرتی به عروس و داماد
عرفاتی با اشاره به جزئیات بیشتر برنامهها گفت: در این ایام در حدود ۸۰ برنامه برای ایام ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) داریم. اداره خدمات مشاورهای و اداره شفا همه این فضاها را پیرامون این مسجد خورشیدی که در این سرزمین میدرخشد فراهم کرده است. در شب و روز ولادت حدود ۳۰ عقد و ثبتنام شده که غذای حضرتی برای عروس و داماد به عنوان هدیه آستان فراهم کردهایم.
برنامههای فرهنگی و ورزشی تدارک دیده شد
وی افزود: گلآرایی، مسابقات فرهنگی، دلنوشته، کتاب حضرت سیدالشهدا (ع)، کتاب حکمتنامه آستان مقدس که منبع سؤالها است، برگزاری غرفههای آشنایی سید کریم و حوزههای قرآنی از جمله برنامههای فرهنگی این هفته است. از امور مساجد، مسابقات ورزشی و انگیزشی برای جوانان، سخنرانی کوتاه ائمه جماعت در مساجد و دیدار خادمین با پیشکسوتان و مجاورین تدارک دیده شده است. پویش قرائت زیارتنامه سیدالکریم در تمام مساجد بعد از نماز مغرب و عشا در شب ولادت سهشنبه شب برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: روز ولادت فرماندار، شهردار شهرستان و شورای اداری رأس ساعت ۸ صبح در آستان حاضر هستند و پس از قرائت زیارتنامه به دیدار تولیت میروند. کاروانهای خادمی در شهرستان و استان تهران وجود دارد و مراسم خطبهخوانی در روز ولادت توسط استاد رفیعی برگزار خواهد شد.