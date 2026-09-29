باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی حسینی عضو شورای ملی زعفران گفت: برداشت زعفران از ۲۰ مهر ماه بتدریج آغاز می شود و در ۱۰ آبان به پیک فصل برداشت می رسیم.

به گفته وی، تا گل های زعفران به عرصه نیاید، نمی توان پیش بینی دقیقی راجع به تولید داشت، اما اکثر کشاورزان برآوردشان بر آن است که تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی است، اما تا زمانیکه به میانه فصل برداشت نرسیدیم، نمی توان‌ پیش بینی دقیقی راجع به تولید داشت.

حسینی ادامه داد: طی روزهای اخیر بازار زعفران در بی ثباتی به سر می برد به طوریکه قیمت ها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است. به عنوان مثال هر کیلو زعفرانی که ۲۰ روز پیش ۲۳۰ میلیون تومان بود به ۲۶۰ میلیون تومان افزایش یافت.

عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه زعفران به قیمت واقعی خود نرسیده است،افزود: زعفران کالای غیرضرور در سبد مصرفی خانوار محسوب می شود، از این رو بازار باید به نحوی مدیریت شود تا با نوسان قیمت ها شاهد عرضه زعفران های تقلبی در بازار نباشیم.

وی با بیان اینکه صادرات با چالش هایی روبروست، گفت: تازمانیکه برداشت زعفران آغاز نشود، نمی توان برآوردی و پیش بینی راجع به تولید و صادرات داشت.