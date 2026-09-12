روسیه و بلاروس در آزمایشی مشترک موفق شدند رشد برخی ارقام گوجه‌فرنگی در شرایط فضایی را تقویت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- والریا ویخرووا، مدیر علمی پروژه «با گوجه‌فرنگی‌های خود به فضا بروید»، اعلام کرد که دانش‌آموزانی از روسیه و بلاروس بذر گوجه‌فرنگی را به فضا فرستادند.

این دانش‌آموزان نرخ رشد گوجه‌فرنگی در شرایط فضایی و همچنین تأثیر بی‌وزنی، دما‌های شدید و پرتو‌های کیهانی بر این محصول را بررسی کردند. این آزمایش با همکاری «موسسه مسائل زیست‌پزشکی» وابسته به آکادمی علوم روسیه انجام شد.

به گفته والریا ویخرووا، مدیر علمی پروژه، دانش‌آموزان روسی و بلاروسی نتایج پروژه بین‌المللی «با گوجه‌فرنگی‌های خود به فضا بروید» را جمع‌بندی کردند و به این نتیجه رسیدند که شرایط فضایی تأثیر مثبتی بر سرعت رشد و میزان محصول چندین رقم گوجه‌فرنگی داشته است.

بذر‌های گوجه‌فرنگی از ارقام «پینوکیو» (Pinocchio)، «گروشیک» (Groshik)، «دونتسکی» (Donetsky) و «قلب گاو» (Bull's Heart/Oxheart) در ماه‌های اوت و سپتامبر ۲۰۲۵ با زیست‌ماهواره «بیون-ام۲» (Bion-M۲) به فضا فرستاده شدند. وظیفه دانش‌آموزان این بود که بذر‌های سفرکرده به فضا را در کنار گروهی شاهد (بذر‌های پرورش‌یافته در زمین) جوانه بزنند و تأثیرات بی‌وزنی، دما‌های شدید و پرتو‌های کیهانی را بر نرخ جوانه‌زنی و رشد گیاه بررسی کنند.

ویخرووا در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو اظهار داشت: «محیط فضا تأثیر مثبتی بر قدرت رشد بذر‌های هر چهار رقم گوجه‌فرنگی دارد. مشخص شد که در تمام موارد، بذر‌های سفرکرده به فضا سریع‌تر و در تعداد بیشتری نسبت به بذر‌های شاهد —که در زمین کاشته شده بودند— جوانه زدند؛ هرچند بسته به نوع رقم، تفاوت‌هایی نیز وجود داشت.» علاوه بر این، در دهمین روز آزمایش، تأثیر مثبت شرایط فضایی بر رشد بخش‌های هوایی (ساقه و برگ) گیاهان گوجه‌فرنگی در تمامی ارقام مشاهده شد که در این میان، ارقام «گروشیک»، «دونتسکی» و «قلب گاو» قوی‌ترین واکنش را نشان دادند.

هم‌زمان، قرار گرفتن بذر‌ها در شرایط فضایی بر رشد سیستم ریشه‌ای در همه ارقام تأثیر مثبت گذاشت و گوجه‌فرنگی‌های «دونتسکی» و «قلب گاو» بیشترین حساسیت (واکنش) را از خود نشان دادند. کارشناسان به این نتیجه رسیدند که ارقام «گروشیک»، «دونتسکی» و «قلب گاو» به دلیل نرخ بالای جوانه‌زنی و پایداری، می‌توانند برای تحقیقات بیشتر در زمینه کشت گیاه در فضا پیشنهاد شوند.

منبع: تاس (TASS)

برچسب ها: گوجه فرنگی ، کشت گوجه ، فضانوردان ، کشاورزی آ
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