ماموران پلیس خوزستان موفق به کشف ۲۹ کیلوگرم تریاک و دستگیری سارقان و پلمب مرکز ترک اعتیاد غیرمجاز شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ سیدشمس اله موسوی فرمانده انتظامی اندیمشک گفت: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی یک خرده‌فروش مواد مخدر، ماموران انتظامی با هماهنگی قضائی از منزل متهم بازرسی به عمل آورده و موفق به کشف ۲۹ کیلوگرم تریاک شدند.

وی تصریح کرد: در این عملیات، سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

دستگيری سارقان مشاعات ساختمانی در شوش

سرهنگ صالح مطهری‌راد فرمانده انتظامی شوش گفت: در پی وقوع سرقت مشاعات ساختمانی در یکی از مناطق این شهرستان، بلافاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وي افزود: ماموران انتظامی با کار تخصصی و اقدامات پليسی ۲ سارق را در اين رابطه شناسايی و با هماهنگی قضائی در يک عمليات غافلگيرانه آنها را دستگير کردند.

سرهنگ مطهری‌راد در ادامه بيان داشت: متهمان در تحقيقات پليس تاکنون به ۸ فقره سرقت مشاعات ساختمانی اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شوش با بيان اينکه متهمان پس از تشکيل پرونده جهت سير مراحل قانونی راهی مراجع قضائی شدند، خاطرنشان کرد: پليس با تمام توان خود و با اشراف اطلاعاتی اجازه نخواهند داد مجرمان با ارتكاب جرم، آرامش و آسايش مردم را مختل کنند.

دستبند پلیس خرمشهر بر دستان ۲ سارق حرفه‌ای و سابقه دار

سرهنگ علی رحیمی فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت داخل خودرو و سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان خرمشهر، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار ماموران کلانتری ۱۲ قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و بررسی‌های میدانی، هویت ۲ سارق حرفه‌ای که در این سرقت‌ها دست داشتند را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، در ۲ عملیات غافلگیرانه و ضربتی آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر تصریح کرد: متهمان در تحقیقات پلیس به ۷ فقره سرقت داخل خودرو و ۴ فقره سرقت موتورسیکلت در نقاط مختلف شهرستان اعتراف کردند.

سرهنگ رحیمی با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند، از شهروندان خواست: ضمن رعایت هشدارهای انتظامی و تجهیز وسایل نقلیه خود به سیستم‌های ایمنی و بازدارنده، در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمان اقدام شود.

پلمب یک کمپ ترک اعتیاد غیرمجاز در باوی

سرهنگ حسن شیخی سعید فرمانده انتظامی شهرستان باوی گفت : در راستای اجرای طرح نظارت و ساماندهی کمپ های ترک اعتیاد در سطح شهرستان باوی، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی ۲ واحد کمپ ترک اعتیاد را مورد بازدید و بازرسی قرار دادند.

وی افزود : با توجه به تخلف احراز شده از سوی یکی از متصدیان کمپ غیر مجاز با هماهنگی مرجع قضائی پلمب شد.

سرهنگ شیخی سعید ادامه داد: در این رابطه تعداد ۴ چهار دستگاه بی‌سیم و یک عدد دستبند کشف و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و به مرجع قضائی ارسال شد.

پایان کار خرده فروش مواد در اندیمشک

سرهنگ سید شمس اله موسوی فرمانده انتظامی اندیمشک گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری پلیس اطلاعات شهرستان با اشراف اطلاعاتی از فعالیت مجرمانه یک فروشنده مواد مخدر در شهر اندیمشک مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: در این راستا ماموران پلیس پس از شناسایی محل دقیق فعالیت متهم موفق شدند در عملیاتی هوشمندانه او را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک با اشاره به کشف ۲ کیلو و ۵۲۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک از خودروی متهم در این عمليات تصریح کرد: متهم دستگير شده با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

دستبند پلیس بر دستان شکارچی غیرمجاز در شوش

سرهنگ صالح مطهری‌راد فرمانده انتظامی شهرستان شوش گفت: ماموران پاسگاه چنانه در پی دریافت خبری مبنی بر فعالیت شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظت شده موضوع در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی قضائی به محل اعزام و شکارچی را در منطقه مذکور مشاهده و دستور ایست دادند.

سرهنگ مطهری راد تصریح کرد: ماموران انتظامی در این عملیات، ضمن دستگیری متهم، یک قبضه اسلحه جنگی غیرمجاز مجهز به دوربین شکاری کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شوش با اشاره به تشکیل پرونده مقدماتی و معرفی متهم به مراجع قضائی، بر برخورد قاطع پلیس با شکارچیان غیرمجاز تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: پلیس خوزستان