با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیروگاه خورشیدی ۲۵ کیلوواتی مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان تفت به بهره برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ در جهت اهداف سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و ایجاد کارگاهد‌های آموزشی متناسب با بازار کار، آیین افتتاح مرکز آموزشی نصب و نگهداری پنل‌های خورشیدی در مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان تفت با حضور سید جواد رضوی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد طالبی مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد همچنین محمد دهقان بنادکی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد، مرادیان فرماندار شهرستان تفت، حسین بینش رئیس حراست اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان و فرهاد شیخی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و... در محل مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان تفت در تاریخ ۲۰ شهریورماه برگزار شد. 

گفتنی است: نیروگاه ۲۵ کیلوواتی که توسط مربیان مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای این شهرستان راه اندازی شده نیز مورد بازدید و بهره برداری قرار گرفت.

برچسب ها: نیروگاه خورشیدی ، تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس ، تولید برق خورشیدی
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