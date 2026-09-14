باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - محمدحسین ابراهیمی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره نسبت میان اصلاحات داخلی ایران و اراده سیاسی کشورهای غربی برای خروج تهران از فهرست سیاه FATF اظهار کرد: این دو عامل هیچ‌گاه از یکدیگر جدا نبوده‌اند و پیوسته بر یکدیگر اثر گذاشته‌اند. ایران در سال‌های اخیر اقداماتی را انجام داده است که از جمله آنها می‌توان به پیوستن به کنوانسیون پالرمو اشاره کرد و خود FATF نیز این پیشرفت‌ها را به‌صورت رسمی تأیید کرده است.

ابراهیمی افزود: با این حال، در بهمن ۱۴۰۴ و بار دیگر در خرداد ۱۴۰۵، نام ایران همچنان در فهرست سیاه باقی ماند و ایالات متحده نیز از مرداد ۱۴۰۵ دامنه تحریم‌های خود را با اجرای «عملیات اخراج اقتصادی» به حوزه‌هایی همچون دارایی‌های دیجیتال، طلا، هوانوردی و حمل‌ونقل گسترش داد.

این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: حتی اگر ایران الزامات فنی، از جمله تصویب کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، را به‌طور کامل محقق کند، تصمیم نهایی همچنان ماهیتی سیاسی خواهد داشت، نه صرفاً فنی؛ زیرا این تصمیم در چارچوب کلی مناسبات تهران با واشنگتن و بروکسل اتخاذ می‌شود و نه صرفاً در کارگروه‌های فنی FATF.

به گفته ابراهیمی، اصلاحات داخلی برای خروج از فهرست سیاه FATF شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. تا زمانی که رویکرد فشار حداکثری و تقابل‌جویانه بر سیاست آمریکا و اروپا مسلط باشد، حتی تکمیل کامل برنامه اقدام نیز به‌تنهایی تضمینی برای خروج ایران از فهرست سیاه نخواهد بود. از این منظر، گره اصلی بیش از آنکه فنی باشد، به تصمیم سیاسی غرب درباره نحوه تعامل با تهران مربوط است.

فشار نفتی؛ افزایش فوریت مذاکرات



ابراهیمی درباره تأثیر هدف‌گیری صادرات نفت ایران بر معادلات قدرت منطقه‌ای و اراده تهران برای ادامه مذاکرات با آمریکا گفت: فشار مستقیم بر صادرات نفت، به‌ویژه تحریم‌های ثانویه علیه پالایشگاه‌های کوچک چینی و ناوگان موسوم به سایه، تأثیری دوگانه و غیرخطی بر اقتصاد ایران داشته است.

کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به داده‌های مؤسسه Kpler افزود: صادرات نفت ایران در سال ۱۴۰۴ که عمدتاً با سال ۲۰۲۵ میلادی منطبق است، به‌طور میانگین حدود یک میلیون و ۶۸۰ هزار بشکه در روز بود. این رقم در نخستین ماه جنگ، یعنی اسفند ۱۴۰۴، حتی به حدود یک میلیون و ۸۴۰ هزار بشکه رسید و در فروردین ۱۴۰۵ نیز در محدوده یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه باقی ماند.



وی ادامه داد: با آغاز محاصره دریایی آمریکا در اردیبهشت ۱۴۰۵، صادرات نفت ایران به کم‌تر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کرد. پس از امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، صادرات تا حدودی احیا شد، اما با انقضای این تفاهم‌نامه در ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ و عدم تمدید آن، شرایط بار دیگر شکننده و پرنوسان شد. در این میان، سهم چین از صادرات باقی‌مانده نفت ایران همچنان حدود ۹۰ درصد باقی مانده است.



ابراهیمی تأکید کرد: این وضعیت نشان می‌دهد صادرات نفت همچنان یکی از ستون‌های اصلی زیرساخت مالی کشور است و تحت فشار جدی قرار دارد. این فشار علیرغم قدرت نظامی ایران از یک سو تهران را از منظر اقتصادی در موضع دشوارتری برای مذاکره قرار می‌دهد، زیرا هر ماه تأخیر در دستیابی به توافق هزینه بیشتری به بودجه تحمیل می‌کند؛ اما از سوی دیگر، معادلات قدرت منطقه‌ای را نیز تغییر داده است.

اقتصاد غیرنفتی؛ تاب‌آوری پرهزینه در برابر تحریم

این کارشناس مسائل سیاسی درباره راهکارهای جایگزین ایران برای کاهش وابستگی به نفت اظهار کرد: با وجود سال‌ها تأکید رهبر شهید انقلاب بر مفهوم «اقتصاد مقاومتی» و ضرورت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، در عمل درآمد نفتی همچنان بیش از یک‌چهارم بودجه دولت را تشکیل می‌دهد و شکاف میان سیاست اعلامی و واقعیت اقتصادی پابرجاست.

به گفته وی، توسعه صادرات غیرنفتی، تجارت مرزی، استفاده از دارایی‌های دیجیتال و طلا و گسترش همکاری با چین و روسیه در چارچوب‌های غیردلاری از جمله مسیرهایی است که ایران برای کاهش آسیب‌پذیری خود دنبال کرده است. با این حال، گسترش تحریم‌های آمریکا به همین حوزه‌ها از مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد مسیرهای جایگزین نیز مستقیماً هدف فشار اقتصادی قرار گرفته‌اند.

ابراهیمی تصریح کرد: این راهکارها در میز مذاکره بیش از هر چیز به‌عنوان نشانه‌ای از «تاب‌آوری در برابر تحریم» مطرح می‌شوند؛ به این معنا که فشار اقتصادی به‌تنهایی الزاماً ایران را به امتیازدهی وادار نخواهد کرد. با این حال، واقعیت اقتصادی و اجتماعی کشور نشان می‌دهد که این تاب‌آوری هزینه قابل‌توجهی به جامعه تحمیل کرده است.