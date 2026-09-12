فرمانده انتظامی اردبیل از دستگیری ۳ سوداگر مرگ و کشف ۱۷ کیلو و ۶۵۰ گرم هروئین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- جواد تقوی گفت: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان مشگین‌شهر با همکاری اطلاعاتی و پشتیبانی عملیاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اردبیل، موفق شدند در عملیات هوشمندانه و مقتدرانه پلیسی، ۳ قاچاقچی مواد مخدر و سوداگر مرگ را در شهرستان مشگین‌شهر دستگیر کنند.

او با اشاره به کشف ۱۷ کیلو و ۶۵۰ گرم هروئین، افزود: این مقدار هروئین در بازرسی از خودروی مورد استفاده سوداگران مرگ و منزل مسکونی یکی از سوداگران مرگ کشف و ۳ دستگاه سواری مورد استفاده سوداگران مرگ توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با بیان اینکه سوداگران مرگ با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند، گفت: مواد مخدر کشف شده از یکی از استان‌های شمال غرب کشور تهیه شده بود.

تقوی با قدردانی از مشارکت مردم با پلیس در مبارزه بی‌امان و قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر، از تلاش ایثارگونه و جهادی و همت مسئولانه پلیس در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد و تصریح کرد: تلفن ۱۱۰ و ۱۳۰ پلیس آماده دریافت گزارش‌های مردمی در رابطه با فعالیت‌های مجرمانه قاچاقچیان مواد مخدر است.

منبع: نیروی انتظامی