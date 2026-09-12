باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان با تشریح آخرین وضعیت مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی، پرداخت تسهیلات مسکن و روند جبران خسارات ناشی از جنگ اخیر، از تداوم حمایتهای مالی از خانوارهای آسیبدیده و متقاضیان ساخت و مقاومسازی مسکن در استان خبر داد.
تابعی با اشاره به برنامههای بنیاد مسکن در سال جدید اظهار کرد: در روستاها و شهرها تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومان قرضالحسنه پرداخت میشود؛ اقدامی که میتواند نقش مهمی در تأمین منابع مورد نیاز خانوارها برای ساخت، بازسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی داشته باشد.
۱۲۰ هزار واحد مسکونی روستایی لرستان مقاومسازی شده است
وی با اشاره به وضعیت واحدهای مسکونی روستایی استان گفت: بر اساس آخرین سرشماری، حدود ۱۵۳ هزار واحد مسکونی در روستاهای لرستان وجود دارد که تاکنون ۱۲۰ هزار واحد از این تعداد مقاومسازی شده است.
این آمار نشان میدهد بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی روستایی استان در مسیر ایمنسازی قرار گرفتهاند، اما همچنان بخشی از واحدها نیازمند مقاومسازی و بهرهمندی از تسهیلات حمایتی هستند.
لرستان؛ یکی از پنج استان نخست کشور از نظر آسیبهای جنگ
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان در ادامه با اشاره به سابقه آسیبهای ناشی از جنگ در استان اظهار کرد: از جنگ رمضان تا جنگ اخیر، لرستان جزو پنج استان اول کشور در بحث آسیبهای جنگ بوده است.
به گفته تابعی، در جریان جنگ اخیر، ۱۳ شهر و ۱۲ روستا در لرستان آسیب دیدهاند و مجموع واحدهای مسکونی و تجاری آسیبدیده در سطح استان به ۷ هزار و ۱۸۰ واحد رسیده است.
۱۴۵ میلیارد تومان برای ودیعه مسکن خانوارهای آسیبدیده
تابعی با اشاره به وضعیت واحدهای مسکونی آسیبدیده گفت: از مجموع واحدهای آسیبدیده، ۲۴۷ واحد قابل سکونت نبودند.
وی افزود: برای خانوارهای ساکن این واحدها، ودیعه مسکن با اعتباری بالغ بر ۱۴۵ میلیارد تومان پرداخت شده است.
پرداخت ودیعه مسکن یکی از اقدامات حمایتی برای خانوارهایی است که به دلیل آسیبهای واردشده به محل سکونت خود، امکان ادامه زندگی در واحد مسکونی را ندارند و نیازمند تأمین سرپناه موقت هستند.
معرفی ۱۳۰۰ نفر برای دریافت خسارت لوازم خانگی
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان همچنین از روند پرداخت خسارات لوازم خانگی خانوارهای آسیبدیده خبر داد و گفت: تاکنون یک هزار و ۳۰۰ نفر برای دریافت خسارات لوازم خانگی به بنیاد علوی معرفی شدهاند.
تابعی ادامه داد: از این تعداد، ۸۹۹ نفر با اعتباری بالغ بر ۹۱ میلیارد تومان خسارات خود را دریافت کردهاند.
وی با اشاره به تداوم روند حمایت از خانوارهای آسیبدیده، بر اهمیت تسریع در پرداخت خسارات و تأمین نیازهای اساسی مردم تأکید کرد.
پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت احداث، مقاومسازی و تعمیرات
تابعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتبارات مربوط به بازسازی واحدهای آسیبدیده اظهار کرد: ۱۰۰ میلیارد تومان خسارات مربوط به احداث، مقاومسازی و تعمیرات در مرحله پرداخت است
وی افزود: مرحله اول پرداخت این خسارات تا اواسط مهر انجام میشود
این اعتبارات برای جبران بخشی از خسارات وارده به واحدهای مسکونی و اجرای عملیات مورد نیاز برای بازسازی، تعمیر و مقاومسازی ساختمانهای آسیبدیده اختصاص یافته است.
۱۰۵۰ واحد تجاری آسیب دیده در لرستان
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان با اشاره به خسارات واردشده به بخش تجاری استان گفت: یک هزار و ۵۰ واحد تجاری آسیب دیده وجود دارد و پرداخت خسارات این واحدها در حال انجام است.
آسیب به واحدهای تجاری علاوه بر خسارت به بنا و تجهیزات، میتواند فعالیت اقتصادی خانوارها و کسبوکارهای محلی را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ از این رو، روند پرداخت خسارات و بازسازی این واحدها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
پرداخت کمکهای بلاعوض به واحدهای مسکونی صددرصد تخریبشده
تابعی در ادامه با اشاره به حمایت از واحدهای مسکونی که به طور کامل تخریب شدهاند، گفت: برای واحدهای مسکونی صددرصد تخریبشده، تا مرحله ساخت اولیه ساختمان تسهیلات بلاعوض پرداخت میشود.
وی افزود: این کمکها در یک مرحله پرداخت خواهد شد.
این حمایتها با هدف کمک به خانوارهایی انجام میشود که واحد مسکونی خود را به طور کامل از دست دادهاند و برای آغاز عملیات ساختوساز نیازمند پشتیبانی مالی هستند.