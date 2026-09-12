معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان از ثبت ۳هزار و ۶۳۰ شغل در سامانه رصد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - امید امیدی‌شاه آباد با بیان‌اینکه در سال جاری به دلیل برخی موضوعات، سامانه رصد حدود دو ماه ونیم است که فعال شده، گفت: تا امروز ۳هزار و ۶۳۰ نفر شغل در سامانه ثبت شده که این اشتغال‌ها با کدملی مشخص و برای اولین بار، ثبت گردیده‎ ‌است.

وی ادامه‌داد: بر اساس این آمار حدود ۱۷/۵ درصد هدف گذاری اشتغال سال جاری استان در این بازه، محقق شده و با ثبت اشتغال های ثبت نشده جدید این آمار، افزایش خواهد یافت تا هدف‌گذاری مشخص سال جاری، محقق شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در بخش دیگری از سخناش به صدور مجوزهای بی‌نام سرمایه‌گذاری اشاره و اظهارکرد: در این جلسه، فرآیند صدور مجوزهای بی‌نام یا بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان مورد پیگیری قرار گرفت که در این زمینه نیز ۵۵ مجوز بی‌‌نام در حوزه شرکت شهرکهای صنعتی استان تعریف شده‌است.

امیدی افزود: این مجوزها در جلسه آتی شورای برنامه‌ریزی استان تصویب و فراخوان خواهد شد.

وی یادآور شد: بررسی پروژه‌ها و طرح‌های پیشران بخش کشاورزی در برنامه توسعه که نقش ویژه‌ای در توسعه اقتصادی استان دارد نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و باتوجه به اینکه طرح های پیشران در حوزه کشاورزی و گلخانه، مورد تاکید استاندار لرستان قرار دارد، به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت.

معاون اقتصادی استاندار لرستان با بیان اینکه در سال جاری ۱۳۰ هکتار گلخانه در شهرستان‌های پلدختر، ازنا و بروجرد تعیین تکلیف و قرارداد آنها منعقد شده‌است، گفت: این طرح‌‌ها در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۸ ماهه به بهره‌برداری خواهند رسید.

امیدی افزود: در این جلسه مقرر شد، سازمان جهادکشاورزی استان برای هرکدام از این طرح‌ها مدیر پروژه تعیین نموده و رصد این پروژه‌ها به صورت روزانه، انجام شود.

منبع:اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان

 

برچسب ها: استانداری ، لرستان
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