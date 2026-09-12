تراکنش‌های بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور می‌شود از سوی بانک مرکزی، مورد رصد و شناسایی قرار می‌گیرد و در این راستا، پرونده ۲۷۱ نفر در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی و قضایی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک، اقدام کرده و در مرحله نخست براساس مفاد بند «ب» ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، اسامی و مشخصات اشخاص مظنون به اخلال در بازار ارز و فلزات گرانبها را برای ادامه مسیر فرایند‌های قانونی به دادستان کل کشور معرفی کرده است.

همچنین براساس مفاد بند «الف» همان قانون، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی پس از اخذ تاییدیه از مرکز اطلاعات مالی، مسدود شده و محدودیت‌های بانکی شدید نسبت به آنها اعمال شد.

از سوی دیگر با همکاری مرکز اطلاعات مالی، اسامی اشخاصی که رفتار‌های مالی و تراکنش‌های مشکوک بانکی در حوزه‌های پرریسک خصوصا خرید و فروش ارز، فلزات گرانبها، رمزارز و ... به صورت غیرشفاف داشتند و این موارد با عدم رعایت ضوابط و مقررات شفاف سازی تراکنش‌های بانکی بوده، در فهرست مظنونین موضوع مواد ۸۳ الی ۸۵ آیین‌نامه مبارزه با پولشویی قرار گرفته و با تأیید مرکز اطلاعات مالی از سوی شبکه بانکی کشور، محدودیت‌های شدیدی در ارائه خدمات بانکی به آنها اعمال شده است.

بانک مرکزی تاکید می‌کند؛ همواره تراکنش‌های مشکوک و مظنون به پولشویی و اخلال در بازار‌های پول، ارز و فلزات گرانبها را مورد رصد و پایش دقیق قرار داده و براساس تعاملات و همکاری‌های سازنده که با سایر دستگاه‌های ذیربط از جمله حوزه‌های مرتبط دستگاه قضایی و ضابطین قضایی خاص حوزه مبارزه با پولشویی ایجاد شده است، پیگیری و برخورد‌های قانونی خود را در این زمینه تداوم خواهد داد. این بانک در راستای ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از بروز اخلال در بازار‌ها و ممانعت از اقدامات پولشویانه از تمام ظرفیت‌های اجرای و قانونی خود استفاده می‌کند.

در پایان خاطرنشان می‌شود بازرسان این بانک علاوه بر رصد و پایش تراکنش‌های بانکی، به صورت حضوری نیز از شعب و واحد‌های بانکی، بازرسی‌های ویژه و خاص انجام می‌دهند و موارد تخطی از قوانین و مقررات در حوزه بانکی را برای رسیدگی و اعمال قانون احصا می‌کنند. کما اینکه در ماه جاری برای ۱۰ بانک جرایم نقدی وضع شد و پرونده تخلفاتی برخی بانک‌های متخلف نیز برای رسیدگی به هیات انتظامی بانک‌ها ارجاع شده است. علاوه بر آن پرونده مسئولان شعب و واحد‌های ذیربط بانکی که محل وقوع تخلفات بوده نیز به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، ارجاع و با اشخاصی که در سمت خود دچار قصور یا تقصیر بوده‌اند برخورد‌های لازم صورت گرفته است.

با عنایت به وظایف و مسئولیت‌های قانونی مدیران ارشد بانک‌های کشور انتظار می‌رود در شرایط خاص کنونی، اهتمام و توجه ویژه از سوی مسئولان و مدیران شبکه بانکی کشور در رصد و پایش تراکنش‌های مشتریان بانکی، اعمال و از بروز هرگونه سواستفاده از امکانات بانکی توسط اشخاص مظنون جلوگیری به‌عمل آید. چرا که در قانون بانک مرکزی و قانون مبارزه با پولشویی، برخورد‌های قانونی سختی برای اشخاص تحت نظارت خاطی درنظر گرفته شده است.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: بانک مرکزی ، متخلف ارزی
خبرهای مرتبط
کارمزد‌های خدمات بانکی ریالی به روزرسانی شد
نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی هفته آینده پذیره‌نویسی می‌شود
همتی: تحریم ابزار فشار است نه ابزار تعیین سرنوشت ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سهام عدالتی که در صف بازگشایی ماند؛ چرا قفل چندساله نماد‌های استانی باز نمی‌شود؟
نیروگاه‌های برق‌آبی ۱۷ درصد برق کشور را در اوج مصرف تأمین کردند
گام‌های عملی ایران ایر برای بازگشت به شرق آسیا/ رایزنی با سفیر مالزی برای رفع موانع باقی‌مانده
پیش‌فروش مسکن بدون مسیر قانونی رها شده است/هشدار نسبت حذف پیش‌فروش از معاملات مسکن
بدون نیروگاه‌های برق‌آبی، تابستان را به‌خوبی پشت سر نمی‌گذاشتیم
هیچ پروازی به عراق و نجف از فرودگاه امام لغو نشده است
متانول در درصد‌های بالا می‌تواند به قطعات خودرو آسیب بزند
طرح دوفوریتی مجلس برای برخورد با ماینرهای غیرمجاز/ قطع یک‌هفته‌ای برق واحد‌های دارای ماینر غیرمجاز
قیمت هر کیلو برنج کیفی در استان‌های شمالی ۴۰۰ هزار تومان
زمان ترخیص کالاهای عمومی در گمرک نصف شد
آخرین اخبار
ارسال پرونده متخلفان ارزی به مراجع قضایی
آغاز فصل تعمیرات اساسی نیروگاهی با ظرفیت ۳ هزار مگاوات
محاصره دریایی اثری بر واردات کالا‌های اساسی نداشته است
ناترازی برق ۳۰ درصد کاهش یافت/ بانک‌ها و شهرداری‌ها در صدر مشترکان پرمصرف برق
طرح دوفوریتی مجلس برای برخورد با ماینرهای غیرمجاز/ قطع یک‌هفته‌ای برق واحد‌های دارای ماینر غیرمجاز
۴ واحد نیروگاه چمشیر وارد مدار شده است/ واحد پنجم تا ۸ ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد
صندوق‌های ارزی گلوگاه تأمین مالی صنایع صادراتی را باز می‌کند
هوانوردی غیرنظامی نباید ابزار فشار سیاسی و اقتصادی قرار گیرد
سدسازی در کشور متوقف نمی‌شود
سود خرده‌فروشی نوشت‌افزار ۱۵ درصد تعیین شد
توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی و تلمبه‌ذخیره‌ای در دستور کار جدی وزارت نیرو
هیچ وقفه‌ای در عملیات بندر چابهار ایجاد نشد/رشد ۴ درصدی تخلیه کالا‌های اساسی در بنادر +فیلم
هیچ پروازی به عراق و نجف از فرودگاه امام لغو نشده است
بدون نیروگاه‌های برق‌آبی، تابستان را به‌خوبی پشت سر نمی‌گذاشتیم
گام‌های عملی ایران ایر برای بازگشت به شرق آسیا/ رایزنی با سفیر مالزی برای رفع موانع باقی‌مانده
نیروگاه‌های برق‌آبی ۱۷ درصد برق کشور را در اوج مصرف تأمین کردند
زمان ترخیص کالاهای عمومی در گمرک نصف شد
خودکفایی تولید برنج در راه است
پروانه استاندارد یک تولیدکننده لوله در تهران ابطال شد
قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ ۵۸۰ هزار تومان
قیمت هر کیلو برنج کیفی در استان‌های شمالی ۴۰۰ هزار تومان
پیش‌فروش مسکن بدون مسیر قانونی رها شده است/هشدار نسبت حذف پیش‌فروش از معاملات مسکن
سهام عدالتی که در صف بازگشایی ماند؛ چرا قفل چندساله نماد‌های استانی باز نمی‌شود؟
متانول در درصد‌های بالا می‌تواند به قطعات خودرو آسیب بزند
مستمری مددجویان بهزیستی و كمیته امداد امام خمینی(ره) شهریورماه واریز شد
رگبار رعد برق در نواحی شمال غرب کشور
دبیرکل اکو خواستار تسریع در ایجاد مرکز منطقه‌ای مبارزه با فساد شد
توقف اخذ ۱۰ درصد عوارض صادرات نفت و گاز توسط ناوگان غیر ایرانی
ظرفیت پتروشیمی پشتوانه تأمین مواد پایه صنعت دارو می شوند
مهلت‌های مالیاتی تمدید شد