چند مجموعه تلویزیونی در معاونت استان‌های صداوسیما در دست تولید است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - چند مجموعه تلویزیونی در معاونت استان‌های صداوسیما در دست تولید است، که می‌توان به «مه گنج» و «شیرعلیمردان خان» اشاره کرد.

علیرضا کیخا، معاون امور استان‌های رسانه ملی درباره سریال «مه گنج» گفت: این سریال با روایت فرهنگ بلوچ توسط تهیه‌کننده و کارگردان استان ساخته شده است. ۱۰۰ درصد کار تولیدی استان خواهد بود.

حسن آخوندپور، کارگردان درباره سریال «شیرعلیمردان خان» که روایتگر سردار ایل بختیاری است، گفت: این سریال سعی کرده بخشی از حقایق زندگی ایشان و سرداران دیگری که کنار ایشان بودند، به تصویر بکشد. 

امیر خان محمدی، مشاور معاون استان‌های صداوسیما از تولید سریال‌های «تیم آزادی» و «حزب بلوط» در معاونت استان‌ها خبر داد و گفت: سریال «تیم آزادی» از مرکز سمنان به تهیه‌کنندگی سیدمحمدهادی آقاجانی و کارگردانی عمار خطی است. سریال «حزب بلوط» از چهار محال و بختیاری به تهیه‌کنندگی امیرحسین خرمشاهی و کارگردانی داریوش ربیعی است، که در حال تولید است.

برچسب ها: شیرعلی مردان ، معاونت استان ها ، قهرمانان ملی
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