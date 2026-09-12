باشگاه خبرنگاران جوان - روز پنج شنبه خبر تخریب یک بنای تاریخی در سبزوار منتشر شد؛ میراث فرهنگی انگشت اتهام را به سمت شهرداری سبزوار گرفت، اما شهرداری در واکنش به حواشی تخریب پادگان روس‌ها، ضمن انتقاد از کم‌کاری میراث در ثبت ملی این بنا، توضیحاتی درباره روند این ماجرا ارائه کرد.

تخریب یک بنای تاریخی با عنوان پادگان روس‌ها روز پنجشنبه در حالی خبرساز شد که، میراث فرهنگی مدعی شد شهرداری سبزوار در این ماجرا کم‌کاری کرده و در این خصوص استعلامی از میراث فرهنگی گرفته نشده و شهرداری مستقیماً به مالک اعلام کرده که ظرف مدت مشخصی بنا را تخریب کند.

شهرداری سبزوار در این خصوص اعلام کرد: مستند به ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور، وظایف سازمانی در خصوص میراث فرهنگی در زمینه‌های پژوهش، نظارت، حفظ و احیا و معرفی آثار بر عهده سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته است. با توجه به این موضوع، چنانچه ملک مذکور اثر تاریخی محسوب می‌شود، این پرسش مطرح است که چرا طی چندین دهه از سوی میراث فرهنگی به ثبت آثار تاریخی نرسیده است.

در ادامه این توضیحات آمده: از آنجا که طبق قانون، رفع خطر از بنا‌ها و دیوار‌های شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و موارد مشابه بر عهده شهرداری‌هاست، اهالی منطقه طی مرقومه‌ای موضوع را به شهرداری اعلام کردند.

در پیگیری موضوع از سوی یک شخص حقیقی، شهرداری منطقه نیز طی نامه شماره ۲.۰۲.۵۰۶۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶، از ریاست محترم اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سبزوار استعلام به عمل آورد.

در پاسخ، اداره میراث فرهنگی اعلام کرد که ملک واقع در خیابان اسدآبادی، در محدوده بافت تاریخی شهر سبزوار قرار ندارد و صرفاً در خصوص سردر ملک اعلام شده است که دارای «رده حفاظتی» است. همچنین به‌جز حفظ و عدم تخریب سردر تاریخی موصوف، ضابطه حفاظتی دیگری برای ساخت‌وساز در این ملک اعلام نشده و سایر اقدامات تابع ضوابط و مقررات شهرداری است.

شهرداری منطقه، با عنایت به وظایف قانونی خود وفق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، پس از انجام استعلام از میراث فرهنگی و طی مراحل قانونی، با توجه به اینکه ملک در محدوده تاریخی قرار ندارد و رفع خطر از دیوار‌های ناایمن بلامانع اعلام شده بود، صرفاً در خصوص دیوار‌های سمت جنوب و شرق ملک، اخطاریه‌ای به شماره ۰۵.۲.۰۲.۲۲۸۲۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ برای مالک ملک با کد نوسازی ۲.۲.۵۲.۷۳ صادر کرد.

لازم به تأکید است که شهرداری منطقه هیچ‌گونه دستوری مبنی بر تخریب سردر ملک که دارای رده حفاظتی بوده و در ضلع غربی زمین قرار دارد، صادر نکرده است.

با وجود این، مالک خارج از موضوع اخطاریه قانونی صادرشده، اقدام به تخریب بخش غربی ملک و سردر آن کرده است. واحد اجراییات شهرداری نیز به محض اطلاع از این اقدام، بلافاصله در محل حاضر شده و نسبت به اعمال قانون اقدام کرده است.

با عنایت به وظایف تصریح‌شده در قوانین مربوط به میراث فرهنگی که در بند نخست این جوابیه به آن اشاره شد و با توجه به اینکه پژوهش، نظارت، حفظ و احیای این‌گونه موارد در چارچوب وظایف قانونی میراث فرهنگی قرار دارد، شهرداری سبزوار تأکید می‌کند که وظایف قانونی خود را در خصوص رفع خطر از بنا‌ها و دیوار‌های ناایمن انجام داده است.

چنانچه مالک یا هر یک از دستگاه‌های متولی، نسبت به وظایف قانونی و سازمانی خود، که در قوانین مربوطه تصریح شده است، اقدام نکرده باشند، می‌بایست در برابر افکار عمومی و مراجع نظارتی پاسخگو باشند و از تشویش اذهان عمومی و محول کردن وظایف قانونی خود به سایر دستگاه‌ها جداً پرهیز کنند.

در پایان، شهرداری سبزوار حق پیگیری و احقاق حقوق خود در خصوص انتشار مطالب غیرواقع و تشویش اذهان عمومی را از طریق مراجع محترم قضایی، کماکان برای خود محفوظ می‌داند.