دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج گفت: براساس آمار ماهانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن برنج باید وارد شود که میزان واردات نسبت به سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج گفت: مطالبات ارزی واردکنندگان طی ۱۷ ماه اخیر پرداخت نشده است که این امر از محاصره دریایی و کاهش واردات مهم تر است.

به گفته وی، موجودی برنج در فروشگاه ها ناشی از کاهش قدرت خرید خانوار است و از طرفی بدلیل نوسان نرخ ارز و تاخیر در پرداخت مطالبات، هر چه سریع تر باید بدهی خود را به واردکنندگان پرداخت کند تا آنها بتواند کالاهای مورد نیاز و کسری نیاز کشور را با قیمت مناسب واردکنند.

کشاورز ادامه داد: براساس آمار ماهانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن برنج باید وارد شود که میزان واردات نسبت به سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است و از طرفی بدلیل بالابودن قیمت ها، قدرت خرید کاهش یافته است و از سوی دیگر بدلیل تاخیر در پرداخت مطالبات انگیزه ای برای واردات وجود ندارد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج با بیان اینکه واردات از طریق کوله بری نیاز کشور را تامین نمی کند، افزود: تسریع در پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی امری ضروری است و در شرایط کنونی بدلیل عدم واردات و پرداخت ارز، قیمت گذاری کالا معنا ندارد .

وی با بیان اینکه ۶ دهک جامعه برنج خارجی مصرف می کند، گفت: افزایش تولید برنج بدلیل اختلاف قیمت برنج ایرانی با خارجی دلیلی بر کاهش واردات نیست چراکه متقاضیان این ۲ برنج از یکدیگر متفاوت است، از این رو دولت باید تمهیداتی اتخاذ کند تا این کالای استراتژیک با قیمت مناسب توزیع شود.

برچسب ها: واردات برنج ، بازار برنج ، قیمت برنج
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