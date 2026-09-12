تیم فوتبال استقلال امروز شنبه ۲۱ شهریور ایران را به مقصد عراق ترک خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا امروز شنبه ساعت ۱۴ تهران را به مقصد بصره عراق ترک خواهد کرد.

طبق اطلاع ما کاروان تیم استقلال قرار است با یک پرواز اختصاصی به بصره سفر کند، اما برخی اخبار از بسته بودن پرواز‌های خروجی و ورودی از ایران به فرودگاه بصره خبر دادند.

محبی مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال در اینباره به خبرنگار ما گفت: استقلال تحت هر شرایطی با پرواز به عراق می‌رود و حتی اگر فوردگاه بصره بسته باشد کاروان استقلال از تهران به بغداد و از بغداد به بصره با پرواز هوایی خواهد رفت.

وی ادامه داد: هنوز تا این لحظه خبری در مورد بسته بودن قطعی فرودگاه بصره برای پرواز‌های ایرانی منتشر نشده است، اما در صورت بسته بودن از مسیر ترانسفری بغداد و بصره استفاده خواهیم کرد.

تیم فوتبال استقلال در اولین بازی از رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا روز دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵   به مصاف تیم السد قطر می‌رود.

برچسب ها: باشگاه استقلال ، لیگ نخبگان آسیا
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