باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر عبداللهی روز شنبه در جلسه بررسی وضعیت جایگاههای سوخت و رسیدگی به مطالبات مردم اظهار کرد: معضل سوخت در خراسان جنوبی مربوط به امروز و دیروز نیست و سابقهای طولانی دارد و حتی به پیش از شرایط جنگی بازمیگردد.
وی با عذرخواهی از مردم استان به دلیل معطلیهای طولانی در صفهای جایگاههای سوخت اظهار کرد: باید مراتب عذرخواهی و پوزش خودمان را به محضر مردم استان که در صفوف عریض و طویل برای دریافت سهمیه سوخت آزاد معطل شدهاند و میشوند، اعلام کنیم.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی افزود: ضرورتها و واقعیتهای جامعه را باید همه به اتفاق یکدیگر بهدرستی درک کنیم و در این شرایط، همه دستگاهها باید برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند.
وی ادامه داد: همچنین باید مشوقهایی برای ناوگان حملونقل، بهویژه اشخاص و رانندگانی که در انتقال سوخت به استان همکاری میکنند، پیگیری و در نظر گرفته شود.
عبداللهی درباره صفهای طولانی برای دریافت سوخت آزاد نیز گفت: سهمیه آزاد که امروز در صفها عرضه میشود، باید با پیگیری حاکمیت به گونهای مدیریت شود که همه رانندگان بتوانند بدون قرار گرفتن در صف، مشابه برخی استانها، از آن استفاده کنند.
وی همچنین از افزایش ظرفیت عرضه سوخت در استان خراسان جنوبی خبر داد و گفت: طی روزهای آینده تلاش میکنیم یک جایگاه دیگر به تعداد جایگاههای عرضه سوخت اضافه کنیم تا میزان معطلی مردم کاهش یابد.
وی یادآور شد: تمام تلاش اجزای حاکمیت بر این است که مردم خدمت را بدون منت، معطلی و تأخیر دریافت کنند و امیدواریم این امر هرچه سریعتر محقق شود.