باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان گفت: در جریان پایشهای مستمر و نظارتهای میدانی تیمهای حفاظت محیط زیست در پناهگاه حیاتوحش انگوران این شهرستان، تصویر باشکوهی از یک گله قوچ ارمنی با استفاده از تجهیزات دوربین شکاری ثبت شد.
حسینعلی ملکی افزود: مشاهده این گونه ارزشمند در زیستگاههای طبیعی استان، نشان دهنده پویایی، سلامت اکوسیستم و امنیت مطلوب این منطقه حفاظت شده است.
وی با بیان اینکه صیانت از این گونههای ارزشمند، نه تنها یک وظیفه قانونی، بلکه یک مسئولیت اخلاقی و ملی برای حفظ میراث طبیعی برای نسلهای آینده است، گفت: ثبت تصویر گله قوچ ارمنی در قلب پناهگاه انگوران، تنها یک گزارش زیستمحیطی ساده نیست، بلکه گواهی بر کارآمدی برنامههای حفاظتی و صیانت از حیات وحش در این منطقه است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان ادامه داد: قوچ ارمنی، یکی از ارزشمندترین و حساسترین گونه های حیاتوحش منطقه است که بقای نسل آن، مستقیم با سلامت عرصههای طبیعی و آرامش زیستگاههای آن گره خورده است.
وی اضافه کرد: مشاهده حضور پرقدرت این گونهها در زیستگاههای طبیعی به ما اطمینان میدهد که با وجود چالشهای موجود، تلاشهای محیطبانان برای حفظ امنیت زیستگاهی و مدیریت عرصههای حفاظتشده به ثمر نشسته است.
ملکی با تأکید بر ضرورت تداوم پایشهای میدانی خاطرنشان کرد: نظارت های شبانه روزی مامورین یگان حفاظت محیط زیست استان با هدف رصد دقیق وضعیت گونههای در معرض خطر و تضمین امنیت زیستگاهها به صورت مستمر ادامه دارد تا اطمینان حاصل شود که پناهگاههای حیاتوحش منطقه، همچنان پناهگاهی امن برای این میراثهای باشکوه باقی میمانند.
اداره کل محیط استان زنجان دارای هفت منطقه حفاظت شده سرخ آباد، انگوران، فیله خاصه، پناهگاه حیات وحش انگوران، منطقه شکار ممنوع خرمنه سر، شکار ممنوع فیله خاصه و شکار ممنوع خراسانلو بوده و گونه ها و جانواران کم نظیری را در خود جای داده است.