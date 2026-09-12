باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - معتمدی، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش لرستان، با تشریح آخرین وضعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان و برنامه‌های حوزه آموزش ابتدایی استان اظهار کرد: تاکنون ۲۶ هزار و ۳۶۷ نوآموز پایه اول در مدارس لرستان ثبت‌نام کرده‌اند

وی با اشاره به آمار ثبت‌نام دانش‌آموزان دوره ابتدایی افزود: در مجموع بیش از ۱۸۵ هزار دانش‌آموز در دوره اول و دوم ابتدایی استان ثبت‌نام کرده‌اند که این آمار، جامعه گسترده دانش‌آموزان تحت پوشش آموزش ابتدایی در لرستان را نشان می‌دهد.

بازگشت ۴۵ درصد بازماندگان از تحصیل به مدرسه

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش لرستان همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل اظهار کرد: ۴۵ درصد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در استان شناسایی شده و به آموزش رسمی بازگشته‌اند.

معتمدی ادامه داد: شناسایی بازماندگان از تحصیل و فراهم کردن زمینه بازگشت آنان به مدارس، یکی از برنامه‌های مهم آموزش و پرورش برای تحقق عدالت آموزشی است و در این زمینه اقدامات مختلفی در استان انجام شده است.

وی تأکید کرد: بازگشت دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل به مدرسه، علاوه بر افزایش پوشش تحصیلی، نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و فراهم کردن فرصت‌های برابر آموزشی برای کودکان و نوجوانان دارد.

رتبه نخست لرستان در درصد ابلاغ معلمان ابتدایی

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت ساماندهی نیروی انسانی در مدارس ابتدایی استان گفت: لرستان در درصد ابلاغ معلمان دوره ابتدایی، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

وی این موفقیت را حاصل برنامه‌ریزی و تلاش مجموعه آموزش و پرورش استان برای ساماندهی نیروی انسانی عنوان کرد و افزود: ابلاغ به‌موقع معلمان و تعیین وضعیت نیروی انسانی مدارس، نقش مهمی در آغاز منظم سال تحصیلی و ارائه خدمات آموزشی مطلوب به دانش‌آموزان دارد.

معتمدی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه عدالت آموزشی، شناسایی و جذب بازماندگان از تحصیل، حمایت از دانش‌آموزان دارای ضعف‌های آموزشی و ساماندهی نیروی انسانی از مهم‌ترین محور‌های فعالیت آموزش ابتدایی لرستان است و این برنامه‌ها با جدیت دنبال می‌شود.