باشگاه خبرنگاران جوان - میلاد ابراهیمی درباره همکاری خود با سریال «دیار مادری» به کارگردانی حسین تبریزی اظهار کرد: در یک سال اخیر، خوانندگی و اجرای تیتراژ سریال «دیار مادری» دومین تجربه من در زمینه تیتراژ است. پیش از این، خوانندگی و آهنگسازی تیتراژ سریال «میراث» از شبکه دو، به کارگردانی امین امانی، را بر عهده داشتم و بسیار خوشحالم که این بار نیز فرصت همکاری در سریال «دیار مادری» برایم فراهم شد.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های بومی در تولید این سریال افزود: دیار مادری» محصول سیمای استان‌هاست که در صداوسیمای مرکز قزوین تهیه و تولید شده است. از همان ابتدای پیش‌تولید، مهندس انبارلویی، مدیرکل مرکز قزوین، تأکید ویژه‌ای داشتند که در تولید این اثر از ظرفیت‌های بومی و هنرمندان استان استفاده شود.

ابراهیمی ادامه داد: بر همین اساس، شعر تیتراژ نیز به یکی از شاعران استان سپرده شد و شعر این اثر توسط زهره گروه‌ای، از ترانه‌سرایان خوب استان قزوین، سروده شد. در بخش موسیقی متن نیز مسعود سخاوت‌دوست، آهنگساز توانمند و اصالتاً قزوینی، ساخت موسیقی متن را بر عهده گرفت.

خواننده تیتراژ «دیار مادری» استفاده از هنرمندان بومی را در شکل‌گیری هویت موسیقایی اثر ارزشمند دانست و گفت: همیشه استفاده از ظرفیت هنرمندان بومی می‌تواند به شکل‌گیری فضای واقعی‌تر و هویت بومی یک اثر کمک کند.

وی درباره روند تولید تیتراژ توضیح داد: فیلمنامه در اختیار من قرار گرفت و بعد از مطالعه داستان، سعی کردم فضای موسیقی و ترانه را کاملاً با مضمون و حال‌وهوای سریال هماهنگ پیش ببرم.

ابراهیمی با اشاره به مضمون سریال «دیار مادری» بیان کرد: داستان این سریال درباره خانواده‌ای است که به دلیل شرایط و بحران‌هایی که با آن روبه‌رو شده‌اند، تصمیم به مهاجرت معکوس می‌گیرند و به روستا برمی‌گردند. در مرکز این خانواده نیز مادر قرار دارد؛ مادری که با ازخودگذشتگی، امید و ایستادگی، مسیر خانواده را هدایت می‌کند.

وی افزود: به همین دلیل، در ترانه نیز تلاش کردیم توجه ویژه‌ای به مقام و جایگاه مادر داشته باشیم و مفاهیمی مانند امید، سازندگی و خاک مادری را در شعر منعکس کنیم. پس از تأیید شعر، ملودی را بر اساس فضای داستان و مضمون ترانه ساختم تا موسیقی نیز بتواند این حس و فضا را به مخاطب منتقل کند.

این خواننده درباره دیگر عوامل تولید تیتراژ گفت: در مرحله بعد، تنظیم، میکس و مسترینگ کار را دوست هنرمندم، حمید اکبرزاده، انجام دادند. ایشان از هنرمندان باسابقه و توانمند عرصه موسیقی هستند و سابقه همکاری با خوانندگان مطرح کشور و تیتراژ‌های مختلف را نیز در کارنامه دارند.

ابراهیمی درباره بازخورد مخاطبان پس از پخش سریال اظهار کرد: خوشبختانه بعد از پخش سریال، بازخورد‌های خوبی از طرف مخاطبان دریافت کردیم و این موضوع برای من و همه اعضای تیم تولید بسیار دلگرم‌کننده بود. وقتی کاری را با علاقه انجام می‌دهید و می‌بینید که مخاطب با آن ارتباط گرفته، حس بسیار خوبی دارد و برای من اتفاق ارزشمندی است.

وی همچنین از چالش ضبط وکال این قطعه گفت: زمان ضبط، درگیر بیماری آنفلوآنزا بودم و طبیعتاً شرایط جسمی خیلی مناسبی نداشتم، اما با وجود این مسئله سعی کردم تمام تلاشم را بکنم تا بهترین نتیجه ممکن حاصل شود.

خواننده تیتراژ «دیار مادری» در پایان با قدردانی از عوامل تولید و پخش این اثر گفت: لازم می‌دانم از تمام عوامل سریال «دیار مادری»، همکاران عزیزم در مرکز قزوین و همین‌طور همکاران ستادی که برای تولید و پخش این اثر زحمت کشیدند، صمیمانه تشکر کنم.

منبع: رسانه ملی